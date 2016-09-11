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В Конгрессе США поддержали соглашение о перемирии в Сирии

Международная панорама
11 сентября, 1:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Зампред комитета Сената Конгресса США по разведке призвала Россию продемонстрировать "долгосрочную приверженность к разрешению этого конфликта" и выразила желание "ознакомиться с деталями соглашения"
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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Заместитель председателя комитета Сената Конгресса США по разведке Дайэнн Файнстайн (демократ, штат Калифорния) поддержала в субботу достигнутое соглашение о перемирии в Сирии.

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Об этом говорится в распространенном ее пресс- службой заявлении.

"Соглашение, о котором объявили Соединенные Штаты и Россия, является обнадеживающим шагом к окончанию ужасающей гражданской войны, которая привела к смерти более 250 тыс. сирийцев и перемещению миллионов, - отметила она. - Мир обязан объединиться, чтобы прекратить этот неимоверный ужас".

Файнстайн призвала Россию продемонстрировать "долгосрочную приверженность к разрешению этого конфликта" и выразила желание "ознакомиться с деталями соглашения".

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.

48-часовое перемирие вступит в силу 12 сентября и, вероятно, будет продлено на более длительный срок.

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