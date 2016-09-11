Суд предъявил обвинение задержанной по делу о подготовке теракта в Париже

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ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Суд во Франции в субботу предъявил первое обвинение одной из женщин, задержанных по делу об автомобиле с газовыми баллонами рядом с Собором Парижской Богоматери в Париже. Об этом сообщило агентство France-Presse.
Согласно заявлению прокуратуры Парижа, 29-летняя Орнелла Г. обвиняется в участии в "преступном террористическом сообществе" и "покушении на убийство, организованное преступной группой". На данный момент обвиняемая заключена под стражу.
Ее отпечатки пальцев были обнаружены на автомобиле, в котором находилось несколько газовых баллонов, обнаруженных в минувшие выходные в центре Парижа. Правоохранителям известно также, что ранее женщина собиралась отправиться в Сирию.
Ранее неподалеку от Парижа по делу об обнаружении подозрительного автомобиля с газовыми баллонами в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери были задержаны три мусульманки. У одной из задержанных было обнаружено письмо, в котором она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Во время задержания она ударила ножом сотрудника полиции.