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Суд предъявил обвинение задержанной по делу о подготовке теракта в Париже

Международная панорама
11 сентября, 1:47 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, сентября. /ТАСС
На данный момент обвиняемая заключена под стражу
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Brennan Linsley

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Суд во Франции в субботу предъявил первое обвинение одной из женщин, задержанных по делу об автомобиле с газовыми баллонами рядом с Собором Парижской Богоматери в Париже. Об этом сообщило агентство France-Presse.

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Согласно заявлению прокуратуры Парижа, 29-летняя Орнелла Г. обвиняется в участии в "преступном террористическом сообществе" и "покушении на убийство, организованное преступной группой". На данный момент обвиняемая заключена под стражу.

Ее отпечатки пальцев были обнаружены на автомобиле, в котором находилось несколько газовых баллонов, обнаруженных в минувшие выходные в центре Парижа. Правоохранителям известно также, что ранее женщина собиралась отправиться в Сирию.

Ранее неподалеку от Парижа по делу об обнаружении подозрительного автомобиля с газовыми баллонами в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери были задержаны три мусульманки. У одной из задержанных было обнаружено письмо, в котором она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Во время задержания она ударила ножом сотрудника полиции.

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Еще двое задержаны в связи с обнаружением в Париже машины с газовыми баллонами
Рядом с Собором Парижской Богоматери нашли наполненную газовыми баллонами машину

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