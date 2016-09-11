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Стрелявший в президента Рейгана покинул психлечебницу

Международная панорама
11 сентября, 3:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Как сообщает AP, Джону Хинкли запрещено давать интервью и регистрироваться в соцсетях без специального разрешения
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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Джон Хинкли, совершивший в 1981 году покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана, в субботу покинул психиатрическую лечебницу в Вашингтоне и вернулся домой. Ему запретили общение с прессой, сообщило агентство Associated Press.

"Не ждите, что Хинкли начнет раздавать интервью. Ему запрещено общаться с прессой, - отмечает агентство. - Без специального разрешения он не может даже зарегистрироваться в соцсетях Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и видеохостинге YouTube.

При этом он может заходить в интернет, но, "по крайней мере первое время", ему запрещено искать информацию о своем покушении в сети. Хинкли также не имеет права употреблять алкоголь и наркотики.

"Федеральный судья в начале июля вынес решение о том, что 61-летний Джон Хинкли более не представляет опасности для себя или для общества и может постоянно проживать в доме своей матери в Уильямсбурге (штат Вирджиния)", - напоминает агентство. Оно отмечает, что ранее Хинкли уже несколько раз в течение длительных периодов времени находился дома.

Ограничения и запреты

По решению суда он должен работать за деньги, либо на общественных началах не менее трех дней в неделю. Как отмечает AP, у Хинкли нет постоянной работы, но он был волонтером в церкви Уильямсбурга и психиатрической лечебнице, которую он продолжит посещать. В свободное время он будет заниматься музыкой, живописью, а также фотосъемкой. Судья обязал его два раза в месяц приходить на прием к психиатру, а также посещать еженедельные сеансы групповой терапии в Вирджинии по крайней мере в течение первого полугода.

Согласно постановлению, получивший в 2011 году водительские права Хинкли может выезжать без сопровождения за пределы Уильямсбурга на расстояние в 48,2 км. В случае, если в автомобиле будут его мать, брат, сестра, врач или соцработник, эта дистанция увеличивается до 80,4 км. Хинкли может раз в месяц также ездить в Вашингтон для прохождения амбулаторных процедур в лечебнице. Ему разрешено даже зарегистрироваться в Вирджинии для участия в президентских выборах, которые пройдут в стране 8 ноября.

Покушение

Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года у входа в отель "Хилтон" в Вашингтоне. Он произвел шесть выстрелов и одна из пуль рикошетом попала в грудь президента. Тяжелые ранения получили тогда пресс-секретарь президента Джеймс Брейди, а также сотрудник Секретной службы и полицейский.

На судебном процессе в 1982 году Хинкли были предъявлены обвинения по 13 пунктам. В итоге он был признан невменяемым в момент покушения и переведен в психиатрическую лечебницу - госпиталь св. Елизаветы в Вашингтоне. С 1999 года ему было позволено под наблюдением покидать лечебницу для встреч с родственниками, а в 2003 году режим его содержания был снова смягчен. Во время пребывания за стенами госпиталя он был обязан воздерживаться от общения с журналистами, за его передвижениями периодически следили агенты Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства.

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