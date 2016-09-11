Саркози предложил создать специальный суд по вопросам терроризма

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ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Возможный кандидат на пост президента Франции Николя Саркози предложил создать в стране специальный суд по вопросам терроризма. Об этом он рассказал в интервью французскому еженедельнику Journal du Dimanche.
"Необходимо создать специальный суд по вопросам терроризма, также я предлагаю создать и соответствующую прокуратуру. Борьба с терроризмом требует, чтобы решения по этому вопросу принимались специальными юристами", - заявил бывший президент изданию. Саркози предложил создать и центр, где будут содержаться подозреваемые в связях с террористами. Осужденных радикалов, как он считает, нужно помещать в особые тюремные камеры.
Политик полагает, что правительство действующего президента Франсуа Олланда не предпринимает достаточных усилий для защиты французских граждан от террористической угрозы.
4 сентября в непосредственной близости от собора Парижской Богоматери в центре Парижа был обнаружен автомобиль с газовыми баллонами. В связи с инцидентом были задержаны несколько женщин. У одной из них было обнаружено письмо, в котором она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.