Саркози предложил создать специальный суд по вопросам терроризма

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Возможный кандидат на пост президента Франции Николя Саркози предложил создать в стране специальный суд по вопросам терроризма. Об этом он рассказал в интервью французскому еженедельнику Journal du Dimanche.

"Необходимо создать специальный суд по вопросам терроризма, также я предлагаю создать и соответствующую прокуратуру. Борьба с терроризмом требует, чтобы решения по этому вопросу принимались специальными юристами", - заявил бывший президент изданию. Саркози предложил создать и центр, где будут содержаться подозреваемые в связях с террористами. Осужденных радикалов, как он считает, нужно помещать в особые тюремные камеры.

Политик полагает, что правительство действующего президента Франсуа Олланда не предпринимает достаточных усилий для защиты французских граждан от террористической угрозы.

4 сентября в непосредственной близости от собора Парижской Богоматери в центре Парижа был обнаружен автомобиль с газовыми баллонами. В связи с инцидентом были задержаны несколько женщин. У одной из них было обнаружено письмо, в котором она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье