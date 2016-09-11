AFP: парламентские выборы на Сейшельских островах выиграла оппозиция

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Оппозиционная коалиция одержала победу на парламентских выборах на Сейшельских островах. Об этом сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс.

"Коалиция "Сейшельский демократический союз" по итогам выборов получила 15 мест в парламенте", - говорится в сообщении агентства. Народная партия, находящаяся у власти с 1977 года, закрепила за собой оставшиеся 10 мест.

Своим избирателям члены победившей коалиции в ходе предвыборной кампании обещали реформы по демократизации политической жизни, достижение национального единства, защиту окружающей среды и культурного наследия Сейшел.

Выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Сейшельских Островов проходили 8-10 сентября 2016 года. Национальная ассамблея осуществляет законодательную власть, утверждает в должности назначаемых президентом министров, контролирует деятельность правительства. Срок полномочий сейшельского парламента - пять лет.