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AFP: парламентские выборы на Сейшельских островах выиграла оппозиция

Международная панорама
11 сентября, 4:31 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 11, сентября. /ТАСС
Своим избирателям члены победившей коалиции обещали реформы по демократизации политической жизни, достижение национального единства, защиту окружающей среды и культурного наследия Сейшел
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ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Оппозиционная коалиция одержала победу на парламентских выборах на Сейшельских островах. Об этом сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс.

"Коалиция "Сейшельский демократический союз" по итогам выборов получила 15 мест в парламенте", - говорится в сообщении агентства. Народная партия, находящаяся у власти с 1977 года, закрепила за собой оставшиеся 10 мест.

Своим избирателям члены победившей коалиции в ходе предвыборной кампании обещали реформы по демократизации политической жизни, достижение национального единства, защиту окружающей среды и культурного наследия Сейшел.

Выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Сейшельских Островов проходили 8-10 сентября 2016 года. Национальная ассамблея осуществляет законодательную власть, утверждает в должности назначаемых президентом министров, контролирует деятельность правительства. Срок полномочий сейшельского парламента - пять лет.

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