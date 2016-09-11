СМИ: разведка США считала, что "Аль-Каида" могла взорвать ядерную бомбу в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Разведка США считала, что террористическая сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ) могла в 2003 году взорвать ядерную бомбу в столице страны или ее окрестностях. В связи с этим американцы даже попросили британцев взять на себя управление радиоэлектронным комплексом США, сообщило в субботу сетевое издание The Daily Beast.

"Разведка считала, что с большой долей вероятности взрыв ядерного заряда мог бы повлиять на систему оперативного управления в Вашингтоне. Проблема заключалась в том, что это имело бы катастрофические последствия", - цитирует издание бывшего сотрудника разведки, который входил в команду, занимавшуюся подготовкой к потенциальному ядерному взрыву. "В конце 2003 года руководство американской разведки было настолько обеспокоено возможностью ядерного теракта, что попросило британцев взять на себя управление разведдеятельностью США, если произойдет что-либо катастрофическое", - пишет The Daily Beast.

Занимавший в то время пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Майкл Хейден 24 декабря 2003 года позвонил по телефону шефу главного британского подразделения по перехвату информации (Центра правительственной связи, ЦПС) Дэвиду Пепперу. "Если честно, мы здесь чувствуем себя немного под угрозой", - отметил Хейден в ходе разговора. И рассказал о своем поручении представителю АНБ в ЦПС "в случае катастрофической потери" передать руководство над "всем комплексом радиоэлектронной разведки" союзникам-британцам.

The Daily Beast поясняет, что под "катастрофической потерей" подразумевалось уничтожение штаб-квартиры АНБ, расположенной в 32 км от Вашингтона в штате Мэриленд. Издание приводит лишь вопрос Пеппера: "Ребята, вы знаете что-то, что не знаем мы?"

"Угроза была слишком значительной, чтобы ее игнорировать", - продолжает The Daily Beast. Разведка "прилагала лихорадочные усилия", чтобы найти ядерные заряды на территории страны. "Команды специалистов из Министерства энергетики США с приборами радиационного контроля разъезжали по всей стране, включая такие города, как Вашингтон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк", - говорится в статье.

Опасения были связаны с терактом 2001 года. Тогда 19 боевиков из "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, а четвертый захваченный самолет также двигался в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих боевиков, погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.

Об "Аль-Каиде" "Аль-Каида" - международная террористическая организация. На ее счету - планирование и осуществление целого ряда террористических актов на территории разных стран. Самым крупным является теракт в США 11 сентября 2001 года, когда погибли более трех тысяч человек. Международная террористическая организация "Аль-Каида". Досье