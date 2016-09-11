Южнокорейские военные готовы "стереть Пхеньян с карты" в случае угрозы ядерного удара

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Военные Южной Кореи разработали план, согласно которому столица Северной Кореи подвергнется интенсивным бомбардировкам в том случае, если КНДР проявит малейший признак готовности нанести ядерный удар. Об этом сообщает в воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на источник в военном ведомстве Южной Кореи.

"Каждый район Пхеньяна, а особенно те, где может скрываться руководство КНДР, будет уничтожен баллистическими ракетами и фугасными снарядами", - заявил агентству источник в военном ведомстве. Он добавил, что план будет реализован, "как только будут замечены малейшие признаки того, что КНДР готова применить ядерное оружие". "Другими словами, столица КНДР будет стерта с карты", - заключил собеседник агентства.

В сообщении отмечается, что обнародование плана бомбардировки Пхеньяна последовало за докладом министерства национальной обороны Республики Корея национальному собранию (парламенту) страны. Доклад стал ответом на очередные ядерные испытания КНДР. По данным источника агентства, Министерство национальной обороны разработало "Концепцию наказания и возмездия", которая предполагает атаку на лидера КНДР Ким Чен Ына и военное руководство КНДР, если они проявят готовность использовать ядерное оружие или в случае начала войны. "Концепция наказания и возмездия" - это крайняя мера, на которую военные могут пойти в отсутствие у Южной Кореи ядерного оружия", - добавил источник.

Также отмечается, что баллистические ракеты Южной Кореи могут достигать целей на расстоянии 300, 500 и 1000 км.

Другой источник агентства добавил, что уже создано специальное подразделение, ответственное за уничтожение северокорейского военного командования. "Это подразделение ответственно за обнаружение и проведение атаки на руководство КНДР", - заявил он.

КНДР в пятницу утром провела ядерное испытание по случаю 68-й годовщины основания страны. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. Пхеньян осуществил до сих пор четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.