Байден не намерен занимать пост министра в новой администрации США

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вице-президент США Джозеф Байден не жалеет о своем решении не претендовать на высший государственный пост в стране и не собирается добиваться должности в кабинете министров в случае победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Об этом он заявил журналистам информационного портала Yahoo News в интервью, которое было опубликовано в субботу.

"Я по-прежнему буду вовлечен в происходящее, - сообщил Байден, говоря о планах после истечения его полномочий на посту вице-президента. - Хиллари уже спросила меня, если она выиграет, буду ли я и дальше заниматься программой Moonshot (программа White House Cancer Moonshot Task Force по борьбе с раком, которой руководит Байден)". Вице-президент США в связи с этим подчеркнул: "Я готов помочь в каких-то вопросах, но я не ищу возможности занять пост в кабинете".

Говоря о том, что он не стал принимать участие в гонке, Байден отметил: "Это действительно было совершенно правильное решение. Кто знает, прошел бы я этап праймериз?" "Я верю в Хиллари", - добавил Байден. Вместе с тем он все же не исключил, что и сам "мог бы стать хорошим президентом".

В интервью телекомпании ABC, которое было опубликовано 31 июля, Байден заявил, что не исключает возможности остаться в политике после истечения его полномочий на посту вице-президента. Говоря о том, будет ли он претендовать на какой-либо выборный пост, Байден признался тогда, что у него "нет планов на этот счет", при этом он добавил, что "ничего нельзя утверждать с полной уверенностью".