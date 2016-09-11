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Байден: заявления Трампа вызвали тревогу среди союзников США по НАТО

Международная панорама
11 сентября, 7:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По словам вице-президента, высказывания Трампа о том, что Барак Обама "является основателем" группировки "Исламское государство", используются в пропаганде, направленной против Вашингтона
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вице-президент США Джозеф Байден считает, что Дональд Трамп, претендующий на высший государственный пост в стране, встревожил союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Об этом Байден заявил журналистам информационного портала Yahoo News в интервью, которое было опубликовано в субботу.

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"Я трачу больше времени на то, чтобы успокоить глав государств и заверить их, что Трамп не представляет США и Республиканскую партию, когда ставит под вопрос выполнение обязательств НАТО в Прибалтике", - указал вице-президент. По его словам, высказывания Трампа о том, что Барак Обама "является основателем" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), используются в пропаганде, направленной против Вашингтона.

Байдену также был задан вопрос о том, как он относится к мнению Трампа о президенте РФ Владимире Путине и необходимости сотрудничества Вашингтона и Москвы в борьбе против ИГ. "Нет ничего плохого в искренних и открытых отношениях, когда вы знаете, в чем соглашаетесь, в чем нет, и решаете, в каких сферах можете работать", - сказал Байден. Вместе с тем он раскритиковал Трампа за то, что республиканец ранее отметил популярность Путина.

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Трамп 7 сентября в эфире американского телеканала MSNBC констатировал, говоря о президенте РФ: "Его рейтинг составляет 82%, согласно данным разных организаций, проводящих опросы общественного мнения, некоторые из них базируются как раз здесь (в США - прим. ТАСС)". Согласно опросам, проведенным, в частности, ВЦИОМ, в 2016 году Путина поддерживают более 80% россиян.

В конце июля в ряде интервью американским СМИ Трамп высказал мнение, что Вашингтон может не защищать тех союзников по НАТО, которые не выполняют свои обязательства, касающиеся военных расходов. "Многие страны (в НАТО - прим. ТАСС) не платят того, что должны. Это немного, но они все равно не платят, мы помогаем им бесплатно, хотя они должны нам очень много денег, - отметил Трамп в интервью телекомпании NBC. - И деньги у них есть, но они все равно не платят, потому что думают, что мы глупые".

Далее Трамп подчеркнул: "Скажем, на страну нападают, а она не платила. Все говорят: "У нас есть обязательства по договору". Да, но и у них есть обязательства по договору, они должны были платить".

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Персоны
Трамп, Дональд Байден, Джозеф (Джо) Путин, Владимир Владимирович
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