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Трое моряков из Малайзии похищены около восточного побережья страны

Международная панорама
11 сентября, 7:58 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
В районе, где произошел инцидент, подобные преступления совершают боевики действующей на Филиппинах террористической группировки "Абу Сайяф"
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СИНГАПУР, 11 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Трое моряков из Малайзии были похищены в воскресенье неизвестными около побережья восточного штата Сабах. Такую информацию подтвердил изданию New Straits Times командующий специальными силами этого штата Ван Абдул Бари.

"Владелец судна сообщил, что около 02:00 по местному времени неизвестные, угрожая оружием, взяли на абордаж шхуну и захватили в плен трех членов экипажа, в том числе командира", - рассказал он. "По всей вероятности их увезли в соседнюю страну (южные провинции Филиппин - прим. ТАСС)", - добавил командующий.

По его словам, правоохранительные органы развернули поисковую операцию, а также проводят консультации со своими зарубежными коллегами. На данный момент никаких требований от похитителей не поступало. Вместе с тем подобные преступления организуют в этом районе боевики действующей на Филиппинах террористической группировки "Абу Сайяф".

В настоящее время известно, что они удерживают более 10 заложников - граждан Индонезии, Малайзии, Норвегии и Филиппин.

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