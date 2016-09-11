Трое моряков из Малайзии похищены около восточного побережья страны

СИНГАПУР, 11 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Трое моряков из Малайзии были похищены в воскресенье неизвестными около побережья восточного штата Сабах. Такую информацию подтвердил изданию New Straits Times командующий специальными силами этого штата Ван Абдул Бари.

"Владелец судна сообщил, что около 02:00 по местному времени неизвестные, угрожая оружием, взяли на абордаж шхуну и захватили в плен трех членов экипажа, в том числе командира", - рассказал он. "По всей вероятности их увезли в соседнюю страну (южные провинции Филиппин - прим. ТАСС)", - добавил командующий.

По его словам, правоохранительные органы развернули поисковую операцию, а также проводят консультации со своими зарубежными коллегами. На данный момент никаких требований от похитителей не поступало. Вместе с тем подобные преступления организуют в этом районе боевики действующей на Филиппинах террористической группировки "Абу Сайяф".

В настоящее время известно, что они удерживают более 10 заложников - граждан Индонезии, Малайзии, Норвегии и Филиппин.