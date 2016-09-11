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Досрочные парламентские выборы стартовали в Хорватии

Международная панорама
11 сентября, 8:12 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Мария Федорова
В выборах участвуют 2456 кандидатов, они представляют 174 партийных и три независимых списка
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БЕЛГРАД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Досрочные выборы в парламент девятого созыва начались в воскресенье в Хорватии. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) в стране и за рубежом открылись 6,9 тыс. избирательных участков.

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Правом голосовать на этих выборах обладают 3,8 млн граждан, из которых 59,4 тыс. человек не зарегистрированы в качестве постоянно проживающих на территории страны. В основном речь идет о жителях Боснии и Герцеговины, где хорваты имеют двойное гражданство, а также хорватских диаспорах в других странах. Общая численность населения Хорватии - 4,253 млн человек. В выборах участвуют 2456 кандидатов, они представляют 174 партийных и три независимых списка.

По прогнозам аналитиков и результатам предвыборных рейтингов, основная борьба развернется между двумя традиционными соперниками: Социал-демократической партией (СДП) во главе с бывшим премьер-министром Зораном Милановичем и правоцентристской партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), в которой недавно сменился лидер. Много лет возглавлявший ХДС Томислав Карамарко в июне этого года подал в отставку, его сменил Андрей Пленкович.

На этих выборах СДП составляет основу Народной коалиции, которой аналитики предсказывают некоторое преимущество перед их основными конкурентами, представленными коалицией "ХДС и партнеры". И это, по мнению экспертов, основное отличие от предыдущих выборов, на которых победила коалиция, сформированная вокруг ХДС. Третье место, как и на предыдущих выборах, аналитики отдают молодой либерально-реформистской партии МОСТ во главе с Божо Петровым. Вместе с ХДС партия МОСТ входила в состав развалившейся правительственной коалиции.

Досрочные парламентские выборы, стартовавшие в Хорватии, проходят всего через 10 месяцев после предыдущих, состоявшихся 8 ноября 2015 года. Правительство страны, приведенное к присяге в январе, не продержалось и полугода. 16 июня парламент проголосовал за вотум недоверия премьеру Тихомиру Орешковичу, а 20 июня высказался за самороспуск, в связи с чем были назначены досрочные выборы, а кабинет министров продолжил работу в рамках технического мандата.

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