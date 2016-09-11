Не менее девяти боевиков движения "Талибан" ликвидированы в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере девять боевиков движения "Талибан" в ходе авиаудара в северной провинции Джаузджан. Об этом сообщил в воскресенье афганский телеканал Tolo News.

По заявлению источника в военном ведомстве, афганские подразделения ВВС провели операцию против боевиков в районе города Файзабад. Отмечается, что авиаудар стал ответом на активизацию боевиков в этой местности и их нападения на силы безопасности.

По словам местного чиновника, что проведение операции поспособствует установлению безопасности в регионе.

Радикальное движение "Талибан" насчитывает до 60 тысяч боевиков.

О группировке "Талибан" "Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ