Не менее девяти боевиков движения "Талибан" ликвидированы в Афганистане

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ИСЛАМАБАД, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере девять боевиков движения "Талибан" в ходе авиаудара в северной провинции Джаузджан. Об этом сообщил в воскресенье афганский телеканал Tolo News.
По заявлению источника в военном ведомстве, афганские подразделения ВВС провели операцию против боевиков в районе города Файзабад. Отмечается, что авиаудар стал ответом на активизацию боевиков в этой местности и их нападения на силы безопасности.
По словам местного чиновника, что проведение операции поспособствует установлению безопасности в регионе.
Радикальное движение "Талибан" насчитывает до 60 тысяч боевиков.