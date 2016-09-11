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В Южную Корею в октябре прибудет атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan

Международная панорама
11 сентября, 9:01 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Авианосец примет участие в совместных южнокорейско-американских маневрах, которые пройдут 10-15 октября в акватории Желтого моря и Корейского пролива
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СЕУЛ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Атомный авианосец ВМС США примет участие в предстоящих в октябре в Республике Корея (РК) военных маневрах. Об этом сообщил сегодня агентству Ренхап представитель Министерства национальной обороны РК.

"Авианосец Ronald Reagan примет участие в совместных южнокорейско-американских маневрах 10-15 октября, которые пройдут в акватории Желтого моря и Корейского пролива", - сказал он.

Главной целью тренировок станет отработка высокоточных ударов по ключевым военным объектам КНДР и представителям руководства народной республики, сообщил военный. По его словам, США также планируют перебросить в Южную Корею на время маневров стратегические бомбардировщики-"невидимки" B-2 (Б-2).

"Сеул и Вашингтон будут и далее наращивать свои военные возможности, которые в случае чрезвычайной ситуации позволят уничтожить ключевые военные объекты Севера", - указал представитель Минобороны. Он также считает, что проведенное КНДР 9 сентября "пятое ядерное испытание угрожает всему международному сообществу".

Авианосец Ronald Reagan может нести на борту до 80 самолетов, его экипаж составляет 5,4 тысячи человек.

КНДР в пятницу утром провела ядерное испытание по случаю 68-й годовщины основания страны. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны РК, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. Пхеньян осуществил до сих пор четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

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