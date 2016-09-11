Досрочно на парламентских выборах в Белоруссии проголосовали более 31% избирателей

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 31% избирателей, включенных в списки, досрочно проголосовали на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии. Об этом сообщил в воскресенье секретарь Центризбиркома (ЦИК) республики Николай Лозовик.

"По итогам пяти дней досрочного голосования на избирательные участки пришли в общей сложности 31,29% белорусских избирателей", - отметили в ЦИК республики. "Явка очень хорошая", - констатировал секретарь.

На парламентских выборах 2012 года в досрочном голосовании приняли участие около 26% избирателей.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей парламента Белоруссии проходило с 6 по 10 сентября более чем на шести тысячах избирательных участков.

Для того, чтобы выборы в Палату представителей состоялись, в них должны принять участие более половины избирателей, имеющих право голоса. В избирательные списки внесены почти 7 млн человек. На 110 депутатских мест претендуют 485 кандидатов.