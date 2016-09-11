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Франция ужесточает условия тюремного содержания радикальных исламистов

Международная панорама
11 сентября, 9:37 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
По словам министра юстиции, в спецблоках для экстремистов теперь будет осуществляться более частая смена камер, сузятся возможности заключенных по приобретению продуктов в тюремных магазинах
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ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Условия содержания радикальных исламистов во французских тюрьмах могут быть в ближайшее время ужесточены. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью еженедельной газете Journal du Dimanche министр юстиции Жан-Жак Юрвоа.

"Я намерен немедленно изменить режим содержания в пяти спецблоках, предназначенных для радикальных исламистов, в тюрьмах Лилль-Аннёлен, Флёри-Мерожис, Френ и Они. Там находятся 89 заключенных такой категории", - сказал он.

Министр проинформировал, что в целом в 188 тюрьмах Франции в настоящее время содержатся 1,4 тысячи заключенных, рассматриваемых как радикальные исламисты. "Из них 325 человек, то есть 80%, пребывают в ожидании приговора после того, как они были взяты под стражу по обвинению в деятельности террористического характера", - отметил он.

Обысков будет больше

Юрвоа сообщил, что в спецблоках для экстремистов теперь будет осуществляться более частая смена камер, сузятся возможности заключенных по приобретению продуктов в тюремных магазинах, чаще будет проводиться ротация их сокамерников, значительно увеличится число обысков.

"Также сокращается перечень вещей, которые разрешено держать в камере, с тем, чтобы минимизировать возможность прятать внутри них какие-либо неразрешенные предметы. Под строгий контроль будет поставлен доступ таких лиц к печатным изданиям, поступающим из-за пределов мест заключения", - сказал он.

Ужесточение мер со следующей недели

"Все указанные меры вступают в силу уже на следующей неделе", - подчеркнул министр.

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В тюрьмах Франции начали действовать два отделения для содержания радикальных исламистов

Его заявление появилось после того, как 4 сентября в тюрьме у города Они, расположенной в Парижском регионе, 24-летний радикальный исламист совершил нападение на двух охранников, пытаясь нанести им увечья с помощью изготовленного в камере холодного оружия.

Это событие вызвало бурную реакцию тюремного персонала, представители профсоюзов которого сообщили, что спецблоки для исламистов неправильно организованы, а охраны в них должно быть значительно больше. Было даже предложено закрыть такие спецблоки.

Число нападений растет

Юрвоа пообещал усилить меры "по обеспечению безопасности тюремного персонала" и создать с этой целью в пенитенциарных учреждениях ударные спецгруппы.

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"Я также направляю прокурорам указание требовать более жестких наказаний для тех заключенных, которые нападают на тюремный персонал", - сказал он. По данным министра, в 2015 году произошло четыре тысячи таких нападений, а с начала нынешнего года - более 2760.

Урвоа сообщил также, что "на будущей неделе представит премьер-министру страны Манюэлю Вальсу предложения с целью снижения перенаселенности тюрем".

"Однако я не намерен предлагать создание специальных тюрем для радикалов, - продолжил он. - Не следует размещать на французской территории такого рода "бочки с порохом", готовые взорваться". "Если бы инцидент, подобный тому, что произошел в Они, имел место в специальной большой тюрьме для радикальных исламистов, это привело бы к самым трагическим последствиям", - отметил министр юстиции, подразумевая высокую вероятность бунта заключенных.

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