В Минске открылся информцентр ЦИК Белоруссии для освещения выборов

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Информационный центр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии открылся в воскресенье в Минске во Дворце республики. В течение всего дня здесь будут проходить брифинги для журналистов, которые освещают проходящие в республике парламентские выборы.

Министр информации республики Лилия Ананич отметила в беседе с журналистами в информцентре "в целом хорошую работу белорусских СМИ в ходе парламентской кампании". "Они сделали все, чтобы выборы в стране уверенно состоялись", - сказала она. Тем не менее, по ее словам, "отдельные интернет-ресурсы вновь оказались заангажированными".

"Сегодня мы видим, что Беларусь активно голосует. Выборы в стране - это всегда праздник. Это видно по той атмосфере, которая царит по всей республике", - указала министр.

Более 700 журналистов аккредитованы для освещения проходящих в Белоруссии парламентских выборов. В информационном центре для них организованы рабочие места с компьютерами. Ведущие телерадиокомпании оборудовали здесь свои мобильные студии для включений в прямой эфир.

Десятки журналистов будут освещать голосование Лукашенко

Около семи десятков местных и иностранных журналистов будут в воскресенье освещать процесс голосования президента Белоруссии Александра Лукашенко на парламентских выборах. Традиционно он отдает свой голос на избирательном участке номер один, расположенном в здании Белорусского университета физкультуры.

К приходу главного избирателя страны все готово с раннего утра, везде царит праздничная атмосфера. Зал, где находится избирательная комиссия, расположен в основном фойе вуза, он украшен цветами, на полу - ковровые дорожки. Люди активно голосуют, некоторые приходят семьями. Президент тоже сможет отдать свой голос за одного из пяти кандидатов в депутаты, в числе которых популярная белорусская певица Ирина Дорофеева и неоднократный участник президентской кампании Виктор Трещенко.

"Мы видим, что люди идут на выборы, как на праздник, проявляя сплоченность. Избирательное законодательство стало более совершенным, "заточенным" под людей. Сложно придраться к работе избирательных комиссий и организации работы участков", - сказал репортерам глава миссии наблюдателей от Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Леонид Слуцкий.

На избирательном участке играет музыка, планируется выступление коллективов художественной самодеятельности. В буфете - продавцы в национальных костюмах, там граждане могут попить чаю и кофе, купить сладости и бутерброды. В продаже имеются самые разнообразные блюда национальной кухни, горячие и прохладительные напитки. Здесь можно оценить на вкус и приобрести по вполне привлекательным ценам белорусские соленья, овощи, фрукты; развернута выставка-продажа плодоовощной продукции и мясных деликатесов.

Как ожидается, Лукашенко после голосования ответит на вопросы присутствующих на участке журналистов.

11 сентября - основной день волеизъявления. В досрочном голосовании с 6 по 10 сентября приняли участие более 31% избирателей.