КНДР считает "смехотворным" решение США о дополнительных санкциях в отношении Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Представитель Министерства иностранных дел КНДР назвал в воскресенье "смехотворным" решение администрации США ввести дополнительные санкции в отношении Пхеньяна после проведенного им пятого ядерного испытания. Дипломат подчеркнул, что народная республика намерена и далее укреплять свой ядерный потенциал.

"Рассуждения администрации (президента США Барака) Обамы о введении бесполезных санкций смехотворны", - заявил представитель внешнеполитического ведомства КНДР, которая 9 сентября провела испытание новой ядерной боеголовки.

Ранее Барак Обама заявил о намерении "предпринять дополнительные шаги, включая новые санкции", которые должны стать для КНДР демонстрацией того, "что ее противоправные и опасные шаги имеют последствия".