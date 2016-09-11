КНДР считает "смехотворным" решение США о дополнительных санкциях в отношении Пхеньяна

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ПХЕНЬЯН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Представитель Министерства иностранных дел КНДР назвал в воскресенье "смехотворным" решение администрации США ввести дополнительные санкции в отношении Пхеньяна после проведенного им пятого ядерного испытания. Дипломат подчеркнул, что народная республика намерена и далее укреплять свой ядерный потенциал.
"Рассуждения администрации (президента США Барака) Обамы о введении бесполезных санкций смехотворны", - заявил представитель внешнеполитического ведомства КНДР, которая 9 сентября провела испытание новой ядерной боеголовки.
Ранее Барак Обама заявил о намерении "предпринять дополнительные шаги, включая новые санкции", которые должны стать для КНДР демонстрацией того, "что ее противоправные и опасные шаги имеют последствия".