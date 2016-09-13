Чем вооружен флот Китая

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С 12 по 19 сентября в Южно-Китайском море проходят совместные учения отрядов кораблей военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК, вооруженные силы КНР).
ТАСС подготовил информацию об истории ВМС НОАК, организационной структуре и вооружении этого вида вооруженных сил.
В настоящее время военная стратегия КНР выделяет море как одну из четырех ключевых сфер, в которых Китаю необходимо повышать потенциал своих вооруженных сил (наряду с космосом, киберпространством и ядерной сферой).
В 2012 г. был провозглашен курс на становление Китая в качестве сильной морской державы. В "Белой книге" правительства КНР 2015 г. подчеркивается отказ от традиционных представлений о приоритетной важности сухопутных пространств, обозначается переход от защиты исключительно прибрежных территорий к комплексному обеспечению безопасности как в прибрежных районах, так и в открытом море.
Командующий ВМС НОАК - адмирал У Шэнли, член Центрального военного совета (высший государственный орган, осуществляющий руководство вооруженными силами Китая).
Организационно ВМС НОАК делятся на три флота:
Штабы флотов располагаются, соответственно, в городах Циндао, Нинбо и Чжаньцзян. В начале 2016 г. три флота были включены в состав одноименных командований, которые были созданы в ходе военной реформы вместо прежних округов.
В состав ВМС НОАК входят:
Численность личного состава - около 235 тыс. человек.
В целом, ВМС НОАК занимают первое место в мире по количеству дизельных подводных лодок, фрегатов, ракетных и сторожевых катеров, десантных кораблей (но уступают ВМС США по общему тоннажу и вместимости десантных кораблей).
По количеству атомных подлодок и эсминцев китайский флот является третьим в мире (по ПЛАРБ и АПЛ - после ВМС США и ВМФ РФ, по эсминцам - после ВМС США и Японии).
КНР активно наращивает свой подводный флот, который по численности приближается к американскому (75 подлодок; в ВМФ России - 70).
По оценке составителей справочника The Military Balance ("Военный баланс", издается Международным институтом стратегических исследований, IISS), на вооружении ВМС НОАК стоит лишь 61 подводная лодка, однако министерство обороны США считает, что в настоящее время Китай располагают по меньшей мере 70 субмаринами, в том числе 16 атомными.
Морской компонентой сил ядерного сдерживания КНР являются четыре атомных подводных ракетоносца проекта 094 "Цзинь" (введены в строй в 2006-2015 гг.), каждый с 12 баллистическими ракетами JL-2 и с противокорабельными ракетами.
Достраиваются две атомные субмарины проекта 094В, каждая из которых будет нести по 16 ракет JL-2.
На смену устаревшим атомным подводным лодкам проекта 091 "Хань" (3 единицы в составе СФ) построены новые - проекта 093 "Шан" (предположительно, 6 единиц). Ведется строительство новых атомных субмарин проекта 095.
Наиболее современными из китайских дизельных подводных лодок являются 15 субмарин проекта 041А "Юань".
Начато строительство еще более современных подводных кораблей проекта 043.
Также на вооружении стоят 12 дизель-электрических подлодок российской постройки - проектов 877, 636 и 636ЭМ ("Варшавянка"). Кроме того, на вооружении стоят 13 субмарин проекта 039 "Сун" китайского производства.
Более старыми, но еще боеспособными являются подлодки проекта 035 "Мин", их количество оценивается в 15 единиц.
Единственный на данный момент китайский авианосец "Ляонин" (в составе флота с 2012 г.) - это бывший советский авианесущий крейсер "Варяг" проекта 11436, приобретенный в 1998 г. на Украине в недостроенном состоянии.
На корабле может быть размещено до 24 истребителей "Шэньян" J-15 (скопированы с купленного на Украине Су-27К) и до 17 вертолетов (российские Ка-31 радиолокационного дозора, противолодочные Ка-28 и китайские транспортные Z-8).
В настоящее время в КНР идет строительство нового авианосца. Заявлено, что по своим тактико-техническим характеристикам он будет превосходить "Ляонин".
ВМС НОАК эксплуатируют 21 эскадренный миноносец:
Наиболее многочисленным классом надводных кораблей ВМС НОАК (56 единиц) являются фрегаты.
Десантные силы ВМС НОАК включают:
Организационно состоит из шести авиадивизий, по две в каждом из флотов.
По данным The Military Balance, на вооружении морской авиации ВМС стоят 346 самолетов (вторая в мире по этому показателю после американской). Среди них - 30 бомбардировщиков "Сиань" Н-6G (собственная модификация советского Ту-16) и 120 истребителей "Сиань" JH-7 и JH-7А.
Истребители представлены 24 бортами Су-30МК2 российского производства и копиями Су-27СК - 72 бортами "Шэньян" J-11В и J-11BS.
На вооружении также состоит не менее 20 палубных истребителей "Шэньян" J-15. Кроме того, морская авиация располагает 22 многоцелевыми истребителями "Чэнду" J-10 и 24 единицами "Шэньян" J-8. Производство J-11 и J-10 продолжается, их количество будет увеличиваться.
Противолодочная авиация представлена тремя самолетами-амфибиями собственного производства SH-5 и 44 вертолетами (19 российских Ка-28, 25 китайских "Харбин" Z-9C, созданных на основе французского AS365).
Имеются три самолета-заправщика H-6DU (проект на базе бомбардировщика Н-6).
На вооружении ВМС НОАК состоит 32 многоцелевых самолета Y-8. Из них 8 бортов используются в варианте самолетов радиоэлектронной разведки, 4 борта - как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Y-8J, остальные - в качестве транспортных.
Также имеется 10 транспортных самолетов Y-7 и более 100 учебных самолетов.
В состав морской авиации НОАК также входят:
Включает две бригады в составе ЮФ. Кроме подготовки к проведению морских десантных операций, китайские морские пехотинцы несут гарнизонную службу на спорных с Вьетнамом Парасельских островах в Южно-Китайском море.
На вооружении бригад морской пехоты состоят 73 легких танка ZTD-05 и 152 БМП ZBD-05.
Самоходная артиллерия насчитывает более 20 САУ "Тип-07" калибра 120 мм и более 20 устаревших САУ "Тип-89". Также на вооружении морской пехоты НОАК состоят реактивные системы залпового огня "Тип-63", противотанковые ракетные комплексы HJ-73 и HJ-8, переносные зенитные ракетные комплексы HN-5 и минометы калибра 82 мм.
Материал подготовлен по данным ТАСС-ДОСЬЕ (Влад Сорокин).