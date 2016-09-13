Чем вооружен флот Китая

С 12 по 19 сентября в Южно-Китайском море проходят совместные учения отрядов кораблей военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК, вооруженные силы КНР).

ТАСС подготовил информацию об истории ВМС НОАК, организационной структуре и вооружении этого вида вооруженных сил.

Как проходило становление флота

До завершающего периода гражданской войны в Китае (1927-1950 гг., с формальным перерывом в 1936-1945 гг.) НОАК не имела флота: война между Коммунистической партией Китая (КПК) и партией Гоминьдан шла за контроль над континентальной частью страны.

Датой основания ВМС НОАК считается 23 апреля 1949 г., в этот день на сторону КПК перешли несколько кораблей ВМС Китайской Республики (правительства партии Гоминьдан).

Как отдельный вид вооруженных сил ВМС были учреждены в сентябре 1950 г., когда было создано отдельное командование при Генеральном штабе НОАК.

Отсутствие мощного флота в 1950 г. не позволило НОАК взять под свой контроль о. Тайвань, куда эвакуировались гоминьдановское правительство. КНР ограничилась взятием о. Хайнань, куда армейские части десантировались на джонках.

В ноябре 1949 г. в Даляне была создана Военно-морская академия (с преподавателями из СССР).

По оценкам историков, в 1954 г. в Китае было около 2,5 тыс. советских военных специалистов, оказывавших КНР содействие в строительстве современного флота.

Первым боевым применением ВМС КНР было участие нескольких кораблей в подавлении беспорядков в Ухани во время "культурной революции" в 1967 г. Впоследствии китайский флот одерживал победы в столкновениях с вьетнамским кораблями в районе спорных островов в Южно-Китайском море (в 1974 г. у Парасельских и в 1988 г. у островов Спратли).

К 1970-м гг. КНР уже располагала современным флотом. В 1974 г. Китай ввел в строй свою первую атомную подводную лодку (АПЛ, проект 091 "Хань"), в 1982 г. впервые успешно запустил баллистическую ракету с подводной лодки.

В 2002 г. эскадра ВМС КНР совершила первое в истории военного флота Китая кругосветное плавание.

В настоящее время военная стратегия КНР выделяет море как одну из четырех ключевых сфер, в которых Китаю необходимо повышать потенциал своих вооруженных сил (наряду с космосом, киберпространством и ядерной сферой).

В 2012 г. был провозглашен курс на становление Китая в качестве сильной морской державы. В "Белой книге" правительства КНР 2015 г. подчеркивается отказ от традиционных представлений о приоритетной важности сухопутных пространств, обозначается переход от защиты исключительно прибрежных территорий к комплексному обеспечению безопасности как в прибрежных районах, так и в открытом море.

Из чего состоит флот

Командующий ВМС НОАК - адмирал У Шэнли, член Центрального военного совета (высший государственный орган, осуществляющий руководство вооруженными силами Китая).

Организационно ВМС НОАК делятся на три флота:

Северный (СФ, зона действия - Желтое море и Бохайский залив),

Восточный (ВФ, Восточно-Китайское море, включая Тайваньский пролив),

Южный (ЮФ, Южно-Китайское море).

Штабы флотов располагаются, соответственно, в городах Циндао, Нинбо и Чжаньцзян. В начале 2016 г. три флота были включены в состав одноименных командований, которые были созданы в ходе военной реформы вместо прежних округов.

В состав ВМС НОАК входят:

подводные силы,

надводные силы,

военно-морская авиация,

силы береговой обороны,

морская пехота.

Численность личного состава - около 235 тыс. человек.

В целом, ВМС НОАК занимают первое место в мире по количеству дизельных подводных лодок, фрегатов, ракетных и сторожевых катеров, десантных кораблей (но уступают ВМС США по общему тоннажу и вместимости десантных кораблей).

По количеству атомных подлодок и эсминцев китайский флот является третьим в мире (по ПЛАРБ и АПЛ - после ВМС США и ВМФ РФ, по эсминцам - после ВМС США и Японии).

Подводный флот

КНР активно наращивает свой подводный флот, который по численности приближается к американскому (75 подлодок; в ВМФ России - 70).

По оценке составителей справочника The Military Balance ("Военный баланс", издается Международным институтом стратегических исследований, IISS), на вооружении ВМС НОАК стоит лишь 61 подводная лодка, однако министерство обороны США считает, что в настоящее время Китай располагают по меньшей мере 70 субмаринами, в том числе 16 атомными.

Морской компонентой сил ядерного сдерживания КНР являются четыре атомных подводных ракетоносца проекта 094 "Цзинь" (введены в строй в 2006-2015 гг.), каждый с 12 баллистическими ракетами JL-2 и с противокорабельными ракетами.

Достраиваются две атомные субмарины проекта 094В, каждая из которых будет нести по 16 ракет JL-2.

На смену устаревшим атомным подводным лодкам проекта 091 "Хань" (3 единицы в составе СФ) построены новые - проекта 093 "Шан" (предположительно, 6 единиц). Ведется строительство новых атомных субмарин проекта 095.

Наиболее современными из китайских дизельных подводных лодок являются 15 субмарин проекта 041А "Юань".

Начато строительство еще более современных подводных кораблей проекта 043.

Также на вооружении стоят 12 дизель-электрических подлодок российской постройки - проектов 877, 636 и 636ЭМ ("Варшавянка"). Кроме того, на вооружении стоят 13 субмарин проекта 039 "Сун" китайского производства.

Более старыми, но еще боеспособными являются подлодки проекта 035 "Мин", их количество оценивается в 15 единиц.

Авианосцы

Единственный на данный момент китайский авианосец "Ляонин" (в составе флота с 2012 г.) - это бывший советский авианесущий крейсер "Варяг" проекта 11436, приобретенный в 1998 г. на Украине в недостроенном состоянии.

На корабле может быть размещено до 24 истребителей "Шэньян" J-15 (скопированы с купленного на Украине Су-27К) и до 17 вертолетов (российские Ка-31 радиолокационного дозора, противолодочные Ка-28 и китайские транспортные Z-8).

В настоящее время в КНР идет строительство нового авианосца. Заявлено, что по своим тактико-техническим характеристикам он будет превосходить "Ляонин".

Эсминцы

ВМС НОАК эксплуатируют 21 эскадренный миноносец:

четыре корабля российских проектов 956Э (2 единицы) и 956ЭМ (2 единицы), поставленные в КНР в конце 1990-х - начале 2000-х гг.;

три корабля проектов 051С и 051B, построенных в тот же период;

десять кораблей проектов 052, 052В, 052С;

в 2014 г. в состав китайского флота принят первый эсминец проекта 052D "Куньмин" (4 единицы приняты на вооружение, строятся еще 8 единиц).

Фрегаты

Наиболее многочисленным классом надводных кораблей ВМС НОАК (56 единиц) являются фрегаты.

Самые старые - 6 кораблей проекта 051 типа "Люйда" (модификации советских проектов 1950-х гг., строились с начала 1970-х по начало 1990-х гг.).

26 кораблей проекта 053Н разных модификаций (созданы на основе советского сторожевого корабля проекта 50 "Горностай"). Эти фрегаты (кроме наиболее современной модификации 053Н3) постепенно выводятся из состава ВМС, часть из них продается другим странам или передается береговой охране.

С середины 2000-х гг. на замену фрегатам проекта 053Н были построены два фрегата проекта 054 и 22 фрегата проекта 054А, запланирован ввод в строй еще трех фрегатов последнего типа. Установки вертикального пуска зенитных управляемых ракет на фрегатах проекта 054А созданы на основе российского ЗРК "Штиль".

Корветы, катера и тральщики

В 2012 г. в КНР было начато строительство корветов проекта 056. В настоящее время уже введено в строй 23 корабля этого типа, из которых четыре - противолодочные 056А. Планируется, что общее количество таких кораблей составит не менее 50 единиц.

корабля этого типа, из которых четыре - противолодочные 056А. Планируется, что общее количество таких кораблей составит не менее единиц. ВМС НОАК занимают первое место в мире по количеству боевых катеров (более 200 ). Имеется порядка 100 ракетных катеров (проекты 022, 037-II, 037-IG) и примерно столько же сторожевых катеров (проекты 037-I, 037, 062-I).

). Имеется порядка ракетных катеров (проекты 022, 037-II, 037-IG) и примерно столько же сторожевых катеров (проекты 037-I, 037, 062-I). Минно-тральные силы представлены единственным минным заградителем проекта 918 "Волэй" и 48 единицами тральщиков проектов 081, 082 и 082А.

Десантные корабли

Десантные силы ВМС НОАК включают:

четыре универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 071 типа "Циньчэньшань";

30 больших десантных кораблей проекта 072 четырех модификаций;

13 средних десантных кораблей проекта 073;

около 60 малых десантных кораблей (проекты 074А, 074, 079-II);

четыре десантных корабля на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр", построенных на Украине.

Морская авиация

Организационно состоит из шести авиадивизий, по две в каждом из флотов.

По данным The Military Balance, на вооружении морской авиации ВМС стоят 346 самолетов (вторая в мире по этому показателю после американской). Среди них - 30 бомбардировщиков "Сиань" Н-6G (собственная модификация советского Ту-16) и 120 истребителей "Сиань" JH-7 и JH-7А.

Истребители представлены 24 бортами Су-30МК2 российского производства и копиями Су-27СК - 72 бортами "Шэньян" J-11В и J-11BS.

На вооружении также состоит не менее 20 палубных истребителей "Шэньян" J-15. Кроме того, морская авиация располагает 22 многоцелевыми истребителями "Чэнду" J-10 и 24 единицами "Шэньян" J-8. Производство J-11 и J-10 продолжается, их количество будет увеличиваться.

Противолодочная авиация представлена тремя самолетами-амфибиями собственного производства SH-5 и 44 вертолетами (19 российских Ка-28, 25 китайских "Харбин" Z-9C, созданных на основе французского AS365).

Имеются три самолета-заправщика H-6DU (проект на базе бомбардировщика Н-6).

На вооружении ВМС НОАК состоит 32 многоцелевых самолета Y-8. Из них 8 бортов используются в варианте самолетов радиоэлектронной разведки, 4 борта - как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Y-8J, остальные - в качестве транспортных.

Также имеется 10 транспортных самолетов Y-7 и более 100 учебных самолетов.

В состав морской авиации НОАК также входят:

44 многоцелевых вертолета (19 российских Ка-28 и 25 китайских "Харбин" Z-9C);

9 вертолетов ДРЛО Ка-31;

43 транспортных вертолета (8 российских Ми-8, 20 китайских Z-8, созданных на базе французского SA-321; 15 собственно SA-321).

Морская пехота

Включает две бригады в составе ЮФ. Кроме подготовки к проведению морских десантных операций, китайские морские пехотинцы несут гарнизонную службу на спорных с Вьетнамом Парасельских островах в Южно-Китайском море.

На вооружении бригад морской пехоты состоят 73 легких танка ZTD-05 и 152 БМП ZBD-05.

Самоходная артиллерия насчитывает более 20 САУ "Тип-07" калибра 120 мм и более 20 устаревших САУ "Тип-89". Также на вооружении морской пехоты НОАК состоят реактивные системы залпового огня "Тип-63", противотанковые ракетные комплексы HJ-73 и HJ-8, переносные зенитные ракетные комплексы HN-5 и минометы калибра 82 мм.

Материал подготовлен по данным ТАСС-ДОСЬЕ (Влад Сорокин).