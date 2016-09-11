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КНДР потребовала от Сеула вернуть на родину граждан страны, похищенных в Китае

Международная панорама
11 сентября, 12:22 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
По данным Комитета КНДР за возвращение похищенных граждан страны, 12 сотрудниц принадлежащего КНДР ресторана в возрасте от 22 до 26 лет, были в апреле нелегального вывезены в Южную Корею
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ПХЕНЬЯН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР вновь потребовала от Сеула вернуть на родину граждан КНДР, которые, по версии северокорейской стороны, были похищены южнокорейскими спецслужбами в Китае. Речь идет о 12 сотрудницах принадлежавшего КНДР ресторана, девушках в возрасте от 22 до 26 лет, которых в апреле нелегально вывезли из КНР в Южную Корею.

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В опубликованном в воскресенье в газете "Нодон синмун" заявлении Комитета КНДР за возвращение похищенных граждан страны отмечается, что прошло 150 дней после того, как находившиеся за рубежом кореянки были доставлены в Сеул агентами южнокорейских спецслужб. Все они работали в ресторане под названием "Азалия" в китайском городе Нинбо (провинции Чжэцзян), владелец которого погряз в долгах и был заранее подкуплен. Девушек вначале вывезены из КНР в Таиланд, а затем самолетом переправили Южную Корею.

В заявлении Комитета подчеркивается, что северокорейская сторона, а также зарубежные правозащитники "уже неоднократно выдвигали требование вернуть объявивших голодовку девушек на родину". Однако консервативные власти Южной Кореи не реагируют на это справедливое требование, "распространяя клеветнические сведения о том, что они проживают в комфортабельном отеле и знакомятся с достопримечательностями, чтобы привыкнуть к новой для них обстановке".

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Комитет предупредил, что южнокорейскому режиму "не избежать ответственности за такие преступные действия, нацеленные на обострение конфронтации с соотечественниками на Севере". "Похищения граждан КНДР, работающих за рубежом, служат доказательством того, что южнокорейские власти относятся к злостным нарушителям прав человека",- считают в Пхеньяне.

В Южной Корее упорно причисляют похищенных девушек к "перебежчикам" и отказываются вернуть их на родину, ссылаясь на "тезис о свободе выбора и международную практику".

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