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Канал "Интер" не планирует менять редакционную политику из-за нападения

Международная панорама
11 сентября, 11:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС
Директор компании "Национальные информационные системы" Александр Пилипец добавил, что после нападения радикалов на офис телеканала руководство существенно увеличило количество охранников здания
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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Украинский телеканал "Интер" не планирует изменять редакционную политику в связи с поджогом и блокированием работы сотрудников медиаресурса. Об этом сообщил директор компании "Национальные информационные системы" (входит в Inter Media Group), которая производит новостной контент телеканала, Александр Пилипец.

"За новости мне не стыдно, а даже есть гордость. Информационная политика новостей не будет меняться, конечно", - сказал он в эфире "Общественного ТВ".

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По его словам, после нападения радикалов на офис телеканала руководство существенно увеличило количество охранников здания.

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в беспорядках, но затем отпустила их, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

Позже Национальная полиция Украины завела уголовные дела по статьям "препятствование журналистской деятельности" в связи с беспорядками вокруг "Интера", "хулиганство" и "умышленное повреждение имущества". Однако, как уточнил начальник следственного управления Нацполиции Киева Александр Пивоваров, это лишь предварительная квалификация, а о предъявлении обвинения кому-либо пока речь не идет.

По мнению украинских экспертов, поджог здания телеканала "Интер" в Киеве стал результатом конфликта политических групп на Украине и их борьбы за медиактив и влияние на СМИ.

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