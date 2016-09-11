Канцелярия президента Польши: реализация решений саммита НАТО должна пройти по плану

ВАРШАВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша придает большое значение реализации решений состоявшегося здесь 8-9 июля саммита НАТО и надеется, что они будут воплощаться в жизнь без опозданий и сложностей. Об этом заявил представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды по внешним контактам Кшиштоф Щерский в опубликованном в воскресенье интервью Польскому агентству печати.

"Если говорить о политике безопасности, то цель номер один - реализация решений варшавского саммита НАТО. Мы помним, что в ближайшее время наши партнеры, союзники по НАТО - США, Франция, затем Германия войдут в предвыборный период, в избирательный процесс", - сказал он, пояснив, что в такие моменты все внимание страны обращается на внешнеполитические проблемы. "Поэтому нам бы хотелось, чтобы претворение в жизнь решений саммита НАТО проходило без осложнений и как можно скорее, чтобы мы могли все сделать в соответствии с планом", - добавил Щерский.

На состоявшейся в Варшаве встрече на высшем уровне было принято решение о размещении на восточном фланге Североатлантического альянса - в Польше и странах Балтии - четырех сводных батальонов. В каждый из них войдет по 1 тысяче военнослужащих. Дислокация запланирована уже на начало следующего года.