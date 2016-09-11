Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канцелярия президента Польши: реализация решений саммита НАТО должна пройти по плану

Международная панорама
11 сентября, 11:47 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
На состоявшейся в Варшаве встрече на высшем уровне было принято решение о размещении в Польше и странах Балтии четырех сводных батальонов
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша придает большое значение реализации решений состоявшегося здесь 8-9 июля саммита НАТО и надеется, что они будут воплощаться в жизнь без опозданий и сложностей. Об этом заявил представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды по внешним контактам Кшиштоф Щерский в опубликованном в воскресенье интервью Польскому агентству печати.

Смотрите также
НАТО в поисках врага: на что альянс тратит деньги

"Если говорить о политике безопасности, то цель номер один - реализация решений варшавского саммита НАТО. Мы помним, что в ближайшее время наши партнеры, союзники по НАТО - США, Франция, затем Германия войдут в предвыборный период, в избирательный процесс", - сказал он, пояснив, что в такие моменты все внимание страны обращается на внешнеполитические проблемы. "Поэтому нам бы хотелось, чтобы претворение в жизнь решений саммита НАТО проходило без осложнений и как можно скорее, чтобы мы могли все сделать в соответствии с планом", - добавил Щерский.

На состоявшейся в Варшаве встрече на высшем уровне было принято решение о размещении на восточном фланге Североатлантического альянса - в Польше и странах Балтии - четырех сводных батальонов. В каждый из них войдет по 1 тысяче военнослужащих. Дислокация запланирована уже на начало следующего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
2
В Белоруссии расследуют гибель российского всадника Сотскова
3
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
4
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
5
Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку
6
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
7
Российский всадник Сотсков погиб после падения на соревнованиях в Минске
Темы дня
Реклама