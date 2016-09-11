Премьер Франции: война против терроризма носит мировой масштаб

ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франция и весь мир находятся в условиях, когда существует серьезная террористическая угроза. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Франции Манюэль Вальс, выступая в эфире телеканала I-Tele.

"Следует честно признаться перед лицом французов: с 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт в Нью-Йорке, мы находимся в условиях войны против терроризма, которая носит мировой масштаб, является мировой войной, - сказал он.

По словам премьера, "эта террористическая опасность возникла после войны в Афганистане и Ираке". "США совершили в Ираке стратегические ошибки и, к счастью Франции, которую тогда возглавлял Жак Ширак, ей удалось остаться в стороне от этой войны, последствием которой стала конфронтация между шиитами и суннитами, Саудовской Аравией и Ираном", - отметил Вальс.

"Идеология исламистского терроризма, эта новая форма тоталитаризма воцарилась теперь надолго. Терроризм - это как внешний враг, против которого мы ведем борьбу в Сахеле, Ливане и Ливии, но это также и внутренний враг", - указал глава правительства.

"Террористическая угроза сейчас максимальная. Спецслужбы Франции практически каждый день предотвращают теракты. Последний удалось предотвратить в Париже на этой неделе", - сказал премьер. Он также сообщил, что во Франции "разведслужбами осуществляется слежка за 15 тысячами человек, подозреваемых в склонности к радикальному исламизму.

"700 человек отправились участвовать в группировках боевиков, причем 270 из них - женщины. 196 человек уже погибли в Ираке и Сирии, - добавил Вальс. - В ближайшие 10 лет во Франции придется создать 10 тысяч дополнительных мест в тюрьмах".