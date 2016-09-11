Глава британского МВД пообещала сократить миграцию в страну

ЛОНДОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МВД Великобритании Амбер Радд пообещала сократить уровень миграции в Соединенное Королевство до десятков тысяч человек в год, хотя и признала, что быстрым этот процесс не будет. Об этом она заявила она в эфире телерадиовещательной корпорации "Би-би-си".

"Да, я полностью привержена цели снизить (уровень миграции) до десятков тысяч человек, хотя это, конечно, потребует определенного времени", - сказала глава ведомства. Радд также обратила внимание, что именно положение в миграционной сфере стало одной из главных причин, почему британцы 23 июня с перевесом в 51,9% голосов против 48,1% высказались за выход страны из состава Евросоюза.

"Британский народ проголосовал за уменьшение показателя миграции из ЕС, и мы должны найти способ, как добиться этого, - отметила министр. - Как только мы покинем ЕС, у нас будет полный контроль по поводу того, кто въезжает в Великобританию из ЕС, а кто нет. Но это должно быть сделано на взаимной основе и таким способом, чтобы это не вредило нашей экономике".

Лондон пока не начал формально переговоров по условиям "развода" с ЕС. Однако в британском правительстве признают, что Великобритания не может просто возвести барьер и никого не пускать, так как это негативно отразится на экономике самого королевства. Так, британский министр финансов Филип Хаммонд на этой неделе предположил, что меры по ограничению миграции из стран ЕС не коснутся высококвалифицированных работников и специалистов финансового сектора. Радд не стала сегодня давать разъяснения по этому вопросу, указав, что "еще очень рано отвечать на специфические вопросы".

Тем не менее, она отметила, что одной из категорий иностранцев, в отношении которых требования будут ужесточены, станут студенты. "Мы пытаемся найти способ гарантировать, чтобы студенты приезжали в Великобританию учиться на самом деле. Мы уже закрыли от 800 до 900 фиктивных колледжей и повышаем уровень заработка, который должен быть у человека, получившего образование в Великобритании и решившего здесь остаться", - добавила глава МВД.

Снизить показатели чистой миграции, означающей разницу между прибывшими и уехавшими, до менее 100 тысяч человек в год обещал еще в 2010 году предыдущий британский премьер Дэвид Кэмерон. Однако этого ему не удалось, а приток мигрантов в страну увеличился в 2015 году до 333 тысяч человек. В абсолютных цифрах это означает, что 630 тысяч человек въехали в Великобританию с целью остаться в ней на долгосрочной основе, а 297 тысяч - покинули Соединенное Королевство.