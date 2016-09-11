Лукашенко: посол США в Белоруссии может появиться после выборов главы Белого дома

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МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Посол США может прибыть в Белоруссию для исполнения своих обязанностей после намеченных на ноябрь выборов главы американской администрации.
Соответствующее заявление белорусский президент Александр Лукашенко сделал в воскресенье на избирательном участке.
"Думаю, что после выборов в США мы решим эту проблему. Не мы были инициаторами отъезда посла", - сказал он. При этом лидер республики отметил, что предварительная договоренность о возможном возвращении руководителя американской дипмиссии в Минск уже имеется.
Посол США покинул Белоруссию в 2008 году после осложнения отношений между двумя странами.