Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко: посол США в Белоруссии может появиться после выборов главы Белого дома

Международная панорама
11 сентября, 13:47 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, сентября. /ТАСС
Глава республики отметил, что предварительная договоренность о возможном возвращении руководителя американской дипмиссии в Минск уже имеется
Материал из 1 страницы

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Посол США может прибыть в Белоруссию для исполнения своих обязанностей после намеченных на ноябрь выборов главы американской администрации.

Смотрите также
Президент США Барак Обама
Барак Обама продлил действие американских санкций в отношении властей Белоруссии

Соответствующее заявление белорусский президент Александр Лукашенко сделал в воскресенье на избирательном участке.

"Думаю, что после выборов в США мы решим эту проблему. Не мы были инициаторами отъезда посла", - сказал он. При этом лидер республики отметил, что предварительная договоренность о возможном возвращении руководителя американской дипмиссии в Минск уже имеется.

Посол США покинул Белоруссию в 2008 году после осложнения отношений между двумя странами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
2
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
3
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
4
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
5
Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку
6
Конгресс FIDE отклонил предложение вынести импичмент Илюмжинову
7
Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле Захарченко
Темы дня
Реклама