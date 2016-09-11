СМИ: более 20 мирных жителей погибли из-за авиаударов "аравийской коалиции" в Йемене

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АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Не менее 20 мирных жителей погибли в субботу на севере Йемена в результате двух авиаударов "аравийской коалиции". Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам местных жителей, военные самолеты коалиции нанесли удары по мирным гражданам, которые проводили работы по бурению скважин в провинции Сана. В результате 21 человек погиб, еще 20 получили ранения.
Представители аравийской коалиции пока не прокомментировали инцидент.
Вооруженное противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" в Йемене началось в августе 2014 года, однако в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия. Проходившие несколько месяцев в Эль-Кувейте переговоры о мире между противоборствующими сторонами в Йемене, никаких конкретных результатов до сих пор не принесли.