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СМИ: более 20 мирных жителей погибли из-за авиаударов "аравийской коалиции" в Йемене

Международная панорама
11 сентября, 13:49 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 11, сентября. /ТАСС
Военные самолеты коалиции нанесли удары по мирным гражданам, которые проводили работы по бурению скважин в провинции Сана, сообщили местные жители
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АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Не менее 20 мирных жителей погибли в субботу на севере Йемена в результате двух авиаударов "аравийской коалиции". Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам местных жителей, военные самолеты коалиции нанесли удары по мирным гражданам, которые проводили работы по бурению скважин в провинции Сана. В результате 21 человек погиб, еще 20 получили ранения.

Представители аравийской коалиции пока не прокомментировали инцидент.

Вооруженное противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" в Йемене началось в августе 2014 года, однако в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия. Проходившие несколько месяцев в Эль-Кувейте переговоры о мире между противоборствующими сторонами в Йемене, никаких конкретных результатов до сих пор не принесли.

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