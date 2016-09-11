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Явка на парламентских выборах в Хорватии в первые часы голосования составила 18,86%

Международная панорама
11 сентября, 13:52 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Мария Федорова
Как сообщили в Государственной избирательной комиссии страны, это на 2,69% меньше, чем было к этому же часу на парламентских выборах в 2015 году
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БЕЛГРАД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Хорватии досрочных парламентских выборах составила 18,86 % по состоянию на 11:30 по местному времени (12:30 мск). Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.

Это на 2,69% меньше, чем было к тому же часу на предыдущих парламентских выборах 2015 года. Голосование продлится с 07:00 до 19:00 часов (с 08:00 до 20:00 мск), после чего начнется обработка бюллетеней и подсчет голосов.

Избирательным правом на этих выборах обладают 3,8 млн граждан, из которых 59,4 тысячи человек не зарегистрированы в качестве постоянно проживающих на территории страны. В основном, речь идет о жителях Боснии и Герцеговины, где хорваты имеют двойное гражданство. Общая численность населения Хорватии составляет 4,253 млн человек.

В общей сложности в выборах участвуют 2456 кандидатов, представляющие 174 партийных и три независимых списка. Чтобы пройти в парламент, политическая партия должна набрать не менее 5% голосов. Для независимых кандидатов процентного барьера не предусмотрено.

Хорватский сабор - однопалатный парламент, избираемый на четыре года. Он формируется из 151 депутата, из которых 140 избирают граждане Хорватии, трех - хорваты из зарубежной диаспоры, а еще восемь проходят в парламент от партий национальных меньшинств.

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