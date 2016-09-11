СМИ: в Египте арестованы брат и сын экс-президента страны Мурси

Собянин открыл первый московский парад городской техникиОбщество 11 сентября, 13:43
Илюмжинов считает, что гражданство США необходимо ему для защиты деловой репутации и честиСпорт 11 сентября, 13:37
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийствоПроисшествия 11 сентября, 13:34
Оппозиционная "Сирийская свободная армия" будет соблюдать перемириеМеждународная панорама 11 сентября, 13:29
На Реюньоне началось извержение вулкана Питон-де-ла- ФурнезПроисшествия 11 сентября, 13:20
Более 4 тысяч полицейских обеспечат безопасность в Москве при праздновании Курбан-байрамаМосква 11 сентября, 13:12
Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле ЗахарченкоПроисшествия 11 сентября, 13:07
Конгресс FIDE отклонил предложение вынести импичмент ИлюмжиновуСпорт 11 сентября, 12:53
Песков опроверг слухи, что РФ поддержала смену кандидата от Болгарии на пост генсека ООНПолитика 11 сентября, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Брат и сын бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси были арестованы силами безопасности страны. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
По его данным, египетские силы безопасности арестовали брата экс-президента, 55-летнего Саида Мурси, и его младшего сына, проживающих в провинции Шаркия. Задержанным предъявлены обвинения в жестокости и организации демонстраций против органов власти в окрестностях и на главной дороге деревни, в которой они живут.
Летом 2013 года в Египте военными был смещен с поста главы государства представитель исламистского движения "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси. Занимавший в тот период пост министра обороны Абдель Фаттах ас-Сиси менее чем через год был избран новым президентом.