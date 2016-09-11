СМИ: в Египте арестованы брат и сын экс-президента страны Мурси

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Брат и сын бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси были арестованы силами безопасности страны. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

По его данным, египетские силы безопасности арестовали брата экс-президента, 55-летнего Саида Мурси, и его младшего сына, проживающих в провинции Шаркия. Задержанным предъявлены обвинения в жестокости и организации демонстраций против органов власти в окрестностях и на главной дороге деревни, в которой они живут.

Летом 2013 года в Египте военными был смещен с поста главы государства представитель исламистского движения "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси. Занимавший в тот период пост министра обороны Абдель Фаттах ас-Сиси менее чем через год был избран новым президентом.

Мухаммед Мурси. Биография