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СМИ: группировка "Ахрар аш-Шам" заявила об отказе от перемирия в Сирии

Международная панорама
11 сентября, 15:11 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 11, сентября. /ТАСС
Перемирие должно вступить в силу в понедельник
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АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Сирийская вооруженная группировка "Ахрар аш-Шам", выступающая против правительственных сил, объявила об отказе от перемирия, которое должно вступить в силу в ближайший понедельник. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителей сирийской вооруженной оппозиции.

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Как отмечает телеканал, "Ахрар аш-Шам" заявила об отказе присоединиться к договору о прекращении огня".

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий должен начать действовать сразу после наступления 12 сентября.

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