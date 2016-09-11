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СМИ: группа террористок планировала взрыв у основания Эйфелевой башни

Международная панорама
11 сентября, 14:52 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
По сведениям издания, в намерении совершить подрыв заминированного автомобиля у основания Эйфелевой башни созналась в ходе допросов 29-летняя Орнелла Гиллигман
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ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Три женщины, задержанные во Франции 6 сентября по подозрению в попытке организации взрыва у Собора Парижской Богоматери, планировали также совершить взрыв у Эйфелевой башни. Об этом сообщила в своей электронной версии газета Journal du Dimanche, ссылаясь на неофициальные данные из следственных кругов.

По сведениям издания, в намерении совершить подрыв заминированного автомобиля у основания Эйфелевой башни созналась в ходе допросов 29-летняя Орнелла Гиллигман. "Ее показания будут еще сверены с показаниями двух других задержанных женщин", - уточняет Journal du Dimanche. В то же время газета признает, что "Орнелла дала много показаний, причем по ходу допроса они подчас значительно менялись ею".

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По данным телеканала France-3 Гилллигман и двум другим женщинам террористкам "не удалось совершить 4 сентября взрыв поблизости от Собора Парижской Богоматери лишь потому, что они испугались прохожего, приняв его за полицейского в штатском". Именно после этого они спешно покинули автомобиль, загруженный баллонами с газом и канистрами с бензином. Подрыв они пытались осуществить зажженной сигаретой, которую использовали вместо запального шнура.

Согласно показаниям Гиллигман, после неудавшегося теракта она намеревалась переехать в Марсель и покинула город Монтаржи (департамент Луаре, восток страны) вместе со своим сожителем и тремя детьми. Они были задержаны по пути в районе города Оранж спецподразделением жандармерии по борьбе с терроризмом. Как сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, Гиллигман находилась в базе данных полиции на лиц, склонных к радикальному исламизму.

В субботу, согласно сведениям Journal du Dimanche, следователи начали допрос входившей в эту террористическую группу 19-летней Инес Мадани. Она при задержании близ Парижа набросилась с кухонным ножом на полицейского и нанесла ему ранение в плечо. Затем она попыталась скрыться, но другие полицейские выстрелили ей по ногам - с двумя пулевыми ранениями она находится в настоящее время в больнице. По данным телеканала BFM-TV, данная группа планировала также взрыв на парижском Лионском вокзале.

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