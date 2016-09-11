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Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

Международная панорама
11 сентября, 15:15 UTC+3
В голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей, сообщает ЦИК
Материал из 1 страницы
© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом сообщил Центризбирком республики.

По его информации, в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

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