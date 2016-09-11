Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом сообщил Центризбирком республики.

По его информации, в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.