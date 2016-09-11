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Ципрас: Греция приветствует появление новых газопроводов у своей границы

Международная панорама
11 сентября, 16:01 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов
По словам греческого премьера, власти страны намерены добиться того, чтобы она стала одним из европейских энергетических узлов
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АФИНЫ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Греция приветствует появление новых газопроводов у своей границы, уважая при этом правила ЕС и каноны свободной конкуренции. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции в Салониках.

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"Мы (правительство Греции - прим. ТАСС) намерены через инициативную и многомерную энергетическую политику добиться того, чтобы Греция стала одним из европейских энергетических узлов, - сказал он. - Этому в значительной степени будет способствовать сооружение Трансадриатического газопровода".

"Но к нашим границам могут быть проложены и другие трубопроводы, и мы это приветствуем, уважая при этом правила ЕС и каноны свободной конкуренции - отметил Ципрас. - У нас в этом вопросе есть взаимопонимание с Италией, существует соглашение греческого газового оператора ДЕПА с "Газпромом" и итальянской компанией. Мы внимательно следим за отношениями России и Турции. Мы хотим, чтобы наши соседи имели хорошие отношения".

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