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СМИ: по подозрению в подготовке теракта в Париже задержан подросток

Международная панорама
11 сентября, 15:56 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, сентября. /ТАСС
По данным AFP, 15-летний подозреваемый общался в мессенджере Telegram с Рашидом Касимом, отправившимся воевать в составе ИГ французом
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ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Французская полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке нападения в столице страны. Об этом сообщило агентство AFP.

"Этот подросток после терактов 13 ноября прошлого года был помещен под домашний арест, а в доме его был проведен обыск. В настоящее время допрос экстремиста ведут сотрудники Главного управления внутренней безопасности", - уточняет агентство.

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После того, как стала очевидной подготовка очередного теракта, в субботу многие объекты, а также места массового скопления людей были переведены в Париже на максимальный уровень охраны, сообщил AFP источник в полиции. "Совершение теракта подростком было весьма вероятным в обстановке призывов к таким действиям, продолжающим поступать из Сирии", - отметили в ведомстве, имея в виду непрекращающиеся призывы, распространяемые через интернет отправившимся воевать в составе группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), француза Рашида Касима.

Задержанный подросток поддерживал связь с Касимом через мессенджер Telegram. Сам Касим, по данным полицейских источников, находился в контакте "как минимум с одной из трех женщин", задержанных французской полицией 6 сентября по подозрению в подготовке теракта у Собора Парижской Богоматери. Ранее было установлено, что он связывался через интернет и с одним из террористов, совершивших этим летом убийство священника в Нормандии.

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