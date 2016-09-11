СМИ: по подозрению в подготовке теракта в Париже задержан подросток

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ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Французская полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке нападения в столице страны. Об этом сообщило агентство AFP.
"Этот подросток после терактов 13 ноября прошлого года был помещен под домашний арест, а в доме его был проведен обыск. В настоящее время допрос экстремиста ведут сотрудники Главного управления внутренней безопасности", - уточняет агентство.
После того, как стала очевидной подготовка очередного теракта, в субботу многие объекты, а также места массового скопления людей были переведены в Париже на максимальный уровень охраны, сообщил AFP источник в полиции. "Совершение теракта подростком было весьма вероятным в обстановке призывов к таким действиям, продолжающим поступать из Сирии", - отметили в ведомстве, имея в виду непрекращающиеся призывы, распространяемые через интернет отправившимся воевать в составе группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), француза Рашида Касима.
Задержанный подросток поддерживал связь с Касимом через мессенджер Telegram. Сам Касим, по данным полицейских источников, находился в контакте "как минимум с одной из трех женщин", задержанных французской полицией 6 сентября по подозрению в подготовке теракта у Собора Парижской Богоматери. Ранее было установлено, что он связывался через интернет и с одним из террористов, совершивших этим летом убийство священника в Нормандии.