Глава Каталонии хочет провести в 2017 году новые выборы в автономии

90-летняя британская королева вновь села за рульОбщество 11 сентября, 15:32
СМИ: экс-глава ЕОК Хикки может вернуться в Ирландию на следующей неделеСпорт 11 сентября, 15:29
Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимисяМеждународная панорама 11 сентября, 15:15
Рогозин на ММКВЯ представил 2-й том книги "Война и мир в терминах и определениях"Общество 11 сентября, 15:07
Площадки форума "Армия-2016" посетили более полумиллиона человекАрмия и ОПК 11 сентября, 14:43
Тренер СКА не знает о ДТП с участием ВойноваСпорт 11 сентября, 14:31
На подмосковном полигоне "Алабино" продемонстрирована современная военная техникаАрмия и ОПК 11 сентября, 14:25
Обращение Джонсона в поддержку Brexit расценили как давление на премьераВыход Великобритании из ЕС 11 сентября, 14:18
СМИ: в Египте арестованы брат и сын экс-президента страны МурсиМеждународная панорама 11 сентября, 13:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Председатель правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон надеется провести в будущем году новые выборы в автономии. Об этом сообщила газета ABC.
Как отметил каталонский глава, идея референдума о выходе области из состава Испании не исключается, однако к настоящему моменту план обретения независимости включает в себя проведение выборов в 2017 году. Пучдемон выразил надежду, что к следующему Национальному дню Каталонии (Диада), который отмечается 11 сентября, он уже будет находиться в статусе исполняющего обязанности главы автономии, поскольку будет объявлено о новом волеизъявлении.
"Если есть возможность использовать референдум как эффективный и безопасный механизм, чтобы люди сделали свой выбор, конечно же (такой вариант) не исключается", - добавил Пучдемон.
Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 27 июля парламент автономной области одобрил план выхода из состава Испании. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство", которые обладают большинством в каталонском парламенте.
В документе, в частности, предусматривается создание "одностороннего механизма" для независимости автономии, а также проведение новых парламентских выборов и разработку проекта конституции. Тем не менее 1 августа Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства королевства о незаконности резолюции, одобренной парламентом Каталонии. Таким образом, согласно конституции Испании, действие резолюции автоматически приостанавливается до вынесения вердикта КС.