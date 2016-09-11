Глава Каталонии хочет провести в 2017 году новые выборы в автономии

МАДРИД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Председатель правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон надеется провести в будущем году новые выборы в автономии. Об этом сообщила газета ABC.

Как отметил каталонский глава, идея референдума о выходе области из состава Испании не исключается, однако к настоящему моменту план обретения независимости включает в себя проведение выборов в 2017 году. Пучдемон выразил надежду, что к следующему Национальному дню Каталонии (Диада), который отмечается 11 сентября, он уже будет находиться в статусе исполняющего обязанности главы автономии, поскольку будет объявлено о новом волеизъявлении.

"Если есть возможность использовать референдум как эффективный и безопасный механизм, чтобы люди сделали свой выбор, конечно же (такой вариант) не исключается", - добавил Пучдемон.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 27 июля парламент автономной области одобрил план выхода из состава Испании. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство", которые обладают большинством в каталонском парламенте.

В документе, в частности, предусматривается создание "одностороннего механизма" для независимости автономии, а также проведение новых парламентских выборов и разработку проекта конституции. Тем не менее 1 августа Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства королевства о незаконности резолюции, одобренной парламентом Каталонии. Таким образом, согласно конституции Испании, действие резолюции автоматически приостанавливается до вынесения вердикта КС.