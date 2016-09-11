СМИ: отряды "Хезболлах" обязались соблюдать перемирие в Сирии

БЕЙРУТ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды ливанской шиитской партии "Хезболлах" и формирования добровольцев из других государств (Ирана и Ирака), воюющие на стороне сирийской армии, обязались соблюдать перемирие, которое вступит в силу 12 сентября. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу "Аль-Маядин" командующий операциями "союзников Сирии", имя которого не приводится.

"Мы будем привержены решению о прекращении огня, принятому командованием ВС Сирии", - заявил он.

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"Союзники Сирии стоят на стороне ее правительства и армии, решивших дать шанс перемирию, чтобы остановить кровопролитие, вернуть в страну спокойствие, стабильность и безопасность и открыть путь к политическому урегулированию", - подчеркнул командующий.

Его заявление последовало за требованием, которое выдвинул начальник штаба так называемой Сирийской свободной армии (ССА) Ахмед Берри. Он назвал "недостаточным" согласие правительства в Дамаске поддержать американо-российские договоренности о перемирии. Берри потребовал, чтобы "все воюющие вместе с сирийскими войсками шиитские формирования обязались соблюдать прекращение огня".

Ранее Закария Мулахафджи - представитель ССА, которая считается частью умеренной вооруженной оппозиции, объявил о поддержке перемирия. "Мы принимаем условия американо-российских договоренностей в расчете на то, что прекращение огня позволит доставить гуманитарную помощь в осажденные районы (города) Алеппо", - сообщил он телеканалу Al Jazeera.