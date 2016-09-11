СМИ: жертвами теракта в Йемене стали 10 военнослужащих

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АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 солдат в воскресенье погибли и 14 получили ранения в результате теракта на юге Йемена. Об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, боевик-смертник взорвал управляемый им заминированный автомобиль в провинции Абьян рядом с позициями армии, подчиняющейся президенту страны Абд Раббо Мансуру Хади.
С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями, которые поддерживает Саудовская Аравия, и мятежниками-хуситами. В январе 2015 года сторонники боевого крыла хуситов "Ансар Аллах" захватили Сану, после чего Хади был вынужден перебраться в Аден, который является сейчас временной столицей. Противостоянием между правительством и мятежниками пользуются многочисленные террористические организации, которые нередко устраивают вылазки.