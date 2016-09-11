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В результате авиаударов ВВС Турции на севере Ирака ликвидированы 13 боевиков РПК

Международная панорама
11 сентября, 16:57 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 11, сентября. /ТАСС
В результате авианалета также были ликвидированы тайники с оружием и боеприпасами. а также учебные центры РПК
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АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Тринадцать боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) уничтожены в результате авиаударов, нанесенных турецкими ВВС по четырем целям на севере Ирака. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

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По ее сведениям, операция турецких ВВС прошла в воскресенье утром. В результате авианалета также были ликвидированы тайники с оружием и боеприпасами. а также учебные центры РПК.

РПК в 1984 году начала вооруженную борьбу с властями Турции за предоставление независимости турецкому Курдистану. В 2013 году стороны заключили соглашение о перемирии и прекращении огня. Однако в июле 2015 года боевые действия в Курдистане возобновились и стали самыми масштабными с 1990-х годов.

РПК признана в Турции террористической организацией.

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