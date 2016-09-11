Оппозиция: условия для возвращения к межсирийским переговорам созданы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Соглашение РФ - США по Сирии позволяет вернуться к межсирийским переговорам в Женеве уже в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС лидер сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение, представитель "группы Москва" на переговорах в Женеве Кадри Джамиль.

"Это очень важное соглашение, которое дает возможности для прекращения кровопролития и перехода к политическому решению сирийского кризиса. Наш фронт и все группы - "Москва", "Каир", "Астана", которые находятся в составе общей платформы в Женеве - заявили официально, что поддерживают это соглашение", - сказал он, комментируя достигнутые главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Джоном Керри договоренности по урегулированию в Сирии.

"Условия для возвращения к переговорам в Женеве сложились. Ждем скорого приглашения в Женеву", - добавил Джамиль.

Группы "Москвы", "Каира" и "Астаны" (получили название по местам проведения образования объединений) на переговорах в Женеве выступают в рамках общей платформы.

Лавров и Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает возобновление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США.