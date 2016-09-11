Клинтон: США должны быть открыты для сотрудничества с Россией

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что Вашингтон должен пользоваться возможностями для взаимодействия с Москвой. Об этом экс- госсекретарь заявила в интервью телекомпании CNN.
"Думаю, если есть возможности для сотрудничества с Россией, мы всегда должны быть открытыми для этого, это и есть результат перезагрузки", - отметила она. Вместе с тем Клинтон выступила с утверждением, что одна из целей Москвы состоит в том, чтобы предотвратить рост влияния Евросоюза и США в соседних с РФ государствах.