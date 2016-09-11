Басурин: представители ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков во время инспекции на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в воскресенье представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

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"Сегодня в ходе инспекции в населенном пункте Крутая Балка представителями ОБСЕ и СЦКК подразделения Вооруженных сил Украины открыли огонь по наблюдателям", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что в республике расценивают этот обстрел "как попытку прервать инспекцию и не позволить наблюдателям подтвердить факт проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию населенного пункта". Он подчеркнул, что силовое ведомство ДНР в дальнейшем будет "жестко пресекаться" подобные действия украинских силовиков.

"Мы оставляем за собой право нанести ответный удар", - заявил представитель командования.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины".