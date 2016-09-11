Глава ЦРУ: США надо сотрудничать с Россией

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия является соперником США в одних областях, в других же с ней необходимо взаимодействовать. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

"Я думаю, что в некоторых областях они являются соперниками. Да, но я полагаю, что есть и другие области, где мы должны находить способы сотрудничать с ними, потому что они так же имеют личную заинтересованность в обеспечении стабильности и ликвидации террористических сетей", - сказал он. В качестве примера такого партнерства Бреннан привел урегулирование конфликта в Сирии.

Он также отметил, что "Россия несомненно является мировой державой", которая "использует свой военный потенциал в различных точках по всему миру", например в Сирии.

"Россия обладает исключительным и технически сложным потенциалом в сфере киберпространства, в особенности в вопросе сбора данных", - признал глава ЦРУ. По его мнению, США "должны очень, очень настороженно относиться к сбору Россией информации и тому, что она может сделать" с этими сведениями.