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Глава ЦРУ: США надо сотрудничать с Россией

Международная панорама
11 сентября, 18:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
По мнению Джона Бреннана, несмотря на то, что в некоторых областях Москва и Вашингтон являются соперниками, есть и другие области, где странам необходимо сотрудничать
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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия является соперником США в одних областях, в других же с ней необходимо взаимодействовать. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

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"Я думаю, что в некоторых областях они являются соперниками. Да, но я полагаю, что есть и другие области, где мы должны находить способы сотрудничать с ними, потому что они так же имеют личную заинтересованность в обеспечении стабильности и ликвидации террористических сетей", - сказал он. В качестве примера такого партнерства Бреннан привел урегулирование конфликта в Сирии.

Он также отметил, что "Россия несомненно является мировой державой", которая "использует свой военный потенциал в различных точках по всему миру", например в Сирии.

"Россия обладает исключительным и технически сложным потенциалом в сфере киберпространства, в особенности в вопросе сбора данных", - признал глава ЦРУ. По его мнению, США "должны очень, очень настороженно относиться к сбору Россией информации и тому, что она может сделать" с этими сведениями.

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