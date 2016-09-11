В Баку без инцидентов прошел митинг оппозиции против конституционного референдума

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БАКУ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Митинг оппозиционного Национального совета демократических сил Азербайджана против намеченного на 26 сентября референдума по внесению изменений в конституцию страны прошел в воскресенье в Баку. Двухчасовая акция, состоявшаяся на стадионе спортивно-оздоровительного центра в Ясамальском районе азербайджанской столицы, была санкционирована городскими властями.
Как сообщили в Главном управлении полиции Баку, в митинге участвовало до 2,5 тысячи сторонников оппозиции. "Случаи грубого нарушения общественного спокойствия и правопорядка не зафиксированы", - указали в ведомстве. Безопасность на митинге обеспечивали сотрудники полиции. По итогам акции была принята резолюция, в которой содержится призыв к властям отменить референдум.
Национальный совет демократических сил объединяет ряд оппозиционных партий и неправительственных организаций. Самой крупной из них является Партия Народного фронта Азербайджана.
Изменения в конституцию Азербайджана инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Предложенный им проект предусматривает внесение изменений в 23 статьи основного закона и дополнение его шестью новыми статьями. В частности, предлагается увеличить срок полномочий президента страны с пяти до семи лет. Кроме того, в проекте содержится пункт об исключении из конституции положения о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет.
Проект предусматривает введение должностей первого вице-президента и вице-президентов. Предлагается также внести в основной закон положения о наделении президента правом роспуска Милли Меджлиса (парламента) страны и объявления внеочередных выборов главы государства. Кроме того, в документ включен пункт, предоставляющий гражданам страны право избираться в парламент не с 25 лет, как сейчас, а с 18 лет.
Действующая конституция Азербайджана принята в ноябре 1995 года. С того времени референдумы о внесении изменений и дополнений в основной закон проводились дважды - в 2002 и 2009 годах.