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В Баку без инцидентов прошел митинг оппозиции против конституционного референдума

Международная панорама
11 сентября, 18:52 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
По итогам акции участники приняли резолюцию, в которой содержится призыв к властям отменить референдум
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БАКУ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Митинг оппозиционного Национального совета демократических сил Азербайджана против намеченного на 26 сентября референдума по внесению изменений в конституцию страны прошел в воскресенье в Баку. Двухчасовая акция, состоявшаяся на стадионе спортивно-оздоровительного центра в Ясамальском районе азербайджанской столицы, была санкционирована городскими властями.

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Как сообщили в Главном управлении полиции Баку, в митинге участвовало до 2,5 тысячи сторонников оппозиции. "Случаи грубого нарушения общественного спокойствия и правопорядка не зафиксированы", - указали в ведомстве. Безопасность на митинге обеспечивали сотрудники полиции. По итогам акции была принята резолюция, в которой содержится призыв к властям отменить референдум.

Национальный совет демократических сил объединяет ряд оппозиционных партий и неправительственных организаций. Самой крупной из них является Партия Народного фронта Азербайджана.

Изменения в конституцию Азербайджана инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Предложенный им проект предусматривает внесение изменений в 23 статьи основного закона и дополнение его шестью новыми статьями. В частности, предлагается увеличить срок полномочий президента страны с пяти до семи лет. Кроме того, в проекте содержится пункт об исключении из конституции положения о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет.

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Проект предусматривает введение должностей первого вице-президента и вице-президентов. Предлагается также внести в основной закон положения о наделении президента правом роспуска Милли Меджлиса (парламента) страны и объявления внеочередных выборов главы государства. Кроме того, в документ включен пункт, предоставляющий гражданам страны право избираться в парламент не с 25 лет, как сейчас, а с 18 лет.

Действующая конституция Азербайджана принята в ноябре 1995 года. С того времени референдумы о внесении изменений и дополнений в основной закон проводились дважды - в 2002 и 2009 годах.

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