СМИ: глава МВД Индии обсудит вопросы борьбы с терроризмом в Москве и Вашингтоне

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх посетит на следующей неделе Россию и США, чтобы обсудить вопросы борьбы с международным терроризмом. Об этом со ссылкой на источники в МВД страны сообщила в воскресенье газета The Times of India.
По ее информации, Сингх 18 сентября вылетит в Россию, где планирует встретиться со своим коллегой Владимиром Колокольцевым. В числе проблем, которые Сингх намерен затронуть в Москве, - развитие двусторонних отношений в области борьбы с терроризмом, а также действия в южноазиатском регионе экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Кроме того, ожидается, что собеседники рассмотрят вопросы упрощения процедуры получения виз для граждан двух стран.
26 сентября, как ожидается, глава индийского МВД отправится в Вашингтон, где проведет переговоры с министром национальной безопасности США Джеем Джонсоном.
Планируется, что на встречах в Москве и Вашингтоне Сингх также обсудит ситуацию, сложившуюся в северном индийском штате Джамму и Кашмир, где в результате непрекращающихся уже два месяца массовых беспорядков погибло не менее 75 человек и пострадало около 10 тысяч. В Нью-Дели полагают, что за ними стоят боевики, проникающие на территорию страны из соседнего Пакистана, отмечает The Times of India.