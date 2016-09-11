Олланд раскритиковал США за методы борьбы с терроризмом после 11 сентября

ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд указал американской администрации на неверный характер мер по борьбе с терроризмом, принятых ею после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом свидетельствует текст заявления, размещенного на странице французского лидера в социальной сети Facebook.

"В тот день теракта все мы были американцами. Но осознали ли мы в достаточной мере что всех нас теперь затрагивает эта проблема и что нам теперь придется противостоять терроризму нового вида, с которым мир ранее не сталкивался?", - написал глава государства.

"Те ответные меры, которые приняла американская администрация в ответ на террористические атаки, спланированные на ее территории и методично там осуществленные, отнюдь не позволили устранить эту опасность, а, напротив, содействовали нарастанию ее масштабов. В частности, это касается Ирака", - считает Олланд.

Он также признал, что "хотя Франция при президенте Жаке Шираке отказалась, действуя на совершенно законной основе, присоединиться к интервенции в Ираке - и даже осудила ее - она тем не менее оказалась жертвой того хаоса, который вызвала эта интервенция".

"Теракт 11 сентября с его погибшими под обломками зданий людьми и сломанными судьбами, с семьями, погрузившимися в траур каждый раз теперь напоминает о себе, когда в мире происходит кровавый теракт. Он был подобен репетиции будущих несчастий. Он напоминает о себе как постоянное повторение пережитого ужаса, как очередное проявление террора", - подчеркнул президент. По его словам, такие теракты "всегда направлены против демократии, свободы, терпимости и культуры".

В то же время Олланд выразил убеждение, что "перед лицом терроризма демократия одержит победу, так как свобода является той силой, остановить которую невозможно, если народы не поддадутся страху, сохранят единство и солидарность".