Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олланд раскритиковал США за методы борьбы с терроризмом после 11 сентября

Международная панорама
11 сентября, 19:43 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
По словам президента Франции, принятые администрацией США меры после терактов 11 сентября 2001 года не позволили устранить терроризм, а, напротив, содействовали нарастанию его масштабов
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд указал американской администрации на неверный характер мер по борьбе с терроризмом, принятых ею после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом свидетельствует текст заявления, размещенного на странице французского лидера в социальной сети Facebook.

СПЕЦПРОЕКТ
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Что сегодня помнят об 11 сентября 2001 - в материале ТАСС

"В тот день теракта все мы были американцами. Но осознали ли мы в достаточной мере что всех нас теперь затрагивает эта проблема и что нам теперь придется противостоять терроризму нового вида, с которым мир ранее не сталкивался?", - написал глава государства.

"Те ответные меры, которые приняла американская администрация в ответ на террористические атаки, спланированные на ее территории и методично там осуществленные, отнюдь не позволили устранить эту опасность, а, напротив, содействовали нарастанию ее масштабов. В частности, это касается Ирака", - считает Олланд.

Он также признал, что "хотя Франция при президенте Жаке Шираке отказалась, действуя на совершенно законной основе, присоединиться к интервенции в Ираке - и даже осудила ее - она тем не менее оказалась жертвой того хаоса, который вызвала эта интервенция".

"Теракт 11 сентября с его погибшими под обломками зданий людьми и сломанными судьбами, с семьями, погрузившимися в траур каждый раз теперь напоминает о себе, когда в мире происходит кровавый теракт. Он был подобен репетиции будущих несчастий. Он напоминает о себе как постоянное повторение пережитого ужаса, как очередное проявление террора", - подчеркнул президент. По его словам, такие теракты "всегда направлены против демократии, свободы, терпимости и культуры".

В то же время Олланд выразил убеждение, что "перед лицом терроризма демократия одержит победу, так как свобода является той силой, остановить которую невозможно, если народы не поддадутся страху, сохранят единство и солидарность".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США Франция
Персоны
Олланд, Франсуа
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
6
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
7
Провожающий пассажира в аэропорту Пулково сообщил о бомбе в багаже
Темы дня
Реклама