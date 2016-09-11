СМИ: группа из 300 боевиков сдалась сирийским военным на юге Дамаска

БЕЙРУТ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Свыше 300 боевиков вооруженной оппозиции приняли решение сложить оружие и сдаться сирийским военным в предместье Муадамия на юге Дамаска. Как сообщил в воскресенье информационному агентству SANA мэр этого пригорода Бассам Карбудж, бывшие члены бандформирований "воспользовались предоставленной амнистией в соответствии с указом президента от 28 июля".

"Они (боевики) передали сирийской армии имеющиеся у них вооружения и теперь пройдут проверку в правоохранительных органах", - сказал он.

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"Процесс разоружения в соответствии с соглашением о локальном примирении на южной окраине Дамаска идет быстрыми темпами, - отметил Карбудж. - Одновременно в Муадамии и соседнем пригороде Дарая начались ремонтно-восстановительные работы, чтобы обеспечить условия для возвращения покинувших их жителей".

Всего в предместье Муадамия находится 700 боевиков. Соседняя Дарая 27 августа была полностью очищена от присутствия вооруженных группировок. Оттуда было выведено около 1,2 тысячи членов бандформирований с семьями, не захотевших сложить оружие. Согласно условиям сделки, они под конвоем были переправлены на автобусах в город Идлиб на северо-запад Сирии, который контролируют исламисты.

Дарая и Муадамия, расположенные в 7 км от центра Дамаска, были захвачены в 2012 году. Несмотря на осаду, которую вели на протяжении четырех лет правительственные войска, боевики регулярно обстреливали оттуда городские кварталы. В Муадамии в декабре 2013 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, но оно неоднократно срывалось радикальными группировками.

Ооновские структуры в Дамаске не участвовали в переговорах между представителями властей и вооруженной оппозиции о локальном примирении на южных окраинах столицы, которые велись без посредников.