Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Социал-демократы опережают правоцентристов на выборах в Хорватии

Международная панорама
11 сентября, 20:34 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Мария Федорова
По данным агентства HINA, у Народной коалиции 58 мандатов, у правоцентристов - 57, партия МОСТ - на третьем месте с 11 мандатами
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Народная коалиция, основу которой составляет Социал-демократическая партия (СДП) во главе с бывшим премьер-министром Зораном Милановичем на один мандат опережает правоцентристскую коалицию "ХДС и партнеры", костяк которой составляет партия Хорватское демократическое содружество (ХДС) во главе с Андреем Пленковичем.

Таковы данные экзитполов, обнародованных после закрытия избирательных участков на досрочных парламентских выборах в Хорватии.

По данным агентства HINA, у Народной коалиции 58 мандатов, у правоцентристов - 57, а партия МОСТ - на третьем месте с 11 мандатами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Хорватия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
4
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
5
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
6
В Подмосковье дельтаплан упал на частный дом, пилот погиб
7
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"
Темы дня
Реклама