Социал-демократы опережают правоцентристов на выборах в Хорватии

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БЕЛГРАД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Народная коалиция, основу которой составляет Социал-демократическая партия (СДП) во главе с бывшим премьер-министром Зораном Милановичем на один мандат опережает правоцентристскую коалицию "ХДС и партнеры", костяк которой составляет партия Хорватское демократическое содружество (ХДС) во главе с Андреем Пленковичем.
Таковы данные экзитполов, обнародованных после закрытия избирательных участков на досрочных парламентских выборах в Хорватии.
По данным агентства HINA, у Народной коалиции 58 мандатов, у правоцентристов - 57, а партия МОСТ - на третьем месте с 11 мандатами.