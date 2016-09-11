Задержанные родственники экс-президента Египта Мурси освобождены

КАИР, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Брат и племянник бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, которые были задержаны в воскресенье силами безопасности страны, освобождены из-под стражи. Об этом сообщило издание Veto.

Как отметили в египетских силовых структурах, они были отпущены после проверки документов, так как оснований для их задержания нет. Родственников отстраненного от власти армией в 2013 году президента-исламиста - 55-летнего Саида Мурси и 14-летнего племянника Ибрагима, проживающих в провинции Шаркия, - задержали ранее в воскресенье по обвинению в провокации антиправительственных выступлений в их родной деревне Адва.

Ранее в августе их уже задерживали также по подозрению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам, но позднее отпустили в связи с отсутствием состава преступления.

Летом 2013 года в Египте военными был смещен с поста главы государства выдвиженец исламистского движения "Братья- мусульмане" Мухаммед Мурси. Занимавший в тот период пост министра обороны Абдель Фаттах ас-Сиси менее, чем через год, был избран президентом страны. В провинции Шаркия до сих пор проходят акции в поддержку находящегося в тюрьме под Александрией Мурси с требованиями возвращения его к власти.