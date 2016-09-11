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Саудовская Аравия запустила телеканал на персидском языке

Международная панорама
11 сентября, 21:11 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Василий Вавилин
Канал будет вещать, в частности для граждан Ирана, которые из-за крайне острых отношений между двумя странами не смогли в 2016 году попасть к святым местам ислама
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© EPA/FAZRY ISMAIL

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Власти Саудовской Аравии в субботу запустили телеканал, вещающий на персидском языке, в частности для граждан Ирана, которые из-за крайне острых отношений между двумя странами не смогли в этом году попасть к святым местам ислама. Об этом сообщил министр информации королевства Адель ат-Турайфи.

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"Канал нацелен на то, чтобы донести послание хаджа и основы ислама, а также идею, которую представляет королевство во главе с хранителем двух святынь (официальный титул монарха, святыни - религиозные комплексы в городах Мекка и Медина - прим. корр.), на языке фарси, на котором во всем мире говорят порядка 130 человек", - приводит слова главы ведомства Саудовское агентство печати. Он пояснил, что вещать этот спутниковый телеканал, созданная по указу главы государства, будет круглосуточно. Трансляцию эфира можно слушать по радио. Также было создано специальное приложение для мобильных устройств.

Во время хаджа в прошлом году в результате давки в долине Мина погибли около 800 человек, в том числе 464 иранца. Такие данные приводят саудовские власти. В то же время иранские источники утверждают, что жертвами той трагедии стали несколько тысяч человек. В Тегеране обвиняют саудовское руководство в некомпетентности при организации религиозного мероприятия.

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Гибель паломников в Мекке

Еще одной проблемой для граждан Ирана, желающих попасть к святым местам ислама в этом году, стал разрыв дипломатических отношений между двумя странами в январе текущего года. На протяжении нескольких месяцев представители двух государств вели переговоры, однако договоренности так и не удалось достичь.

В последние несколько недель, то есть не задолго до начала основных обрядов паломничества, представители властей двух стран обменялись серией критических высказываний в адрес друг друга. В частности Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к пересмотру системы управления исламскими святынями. В ответ на это наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд обвинил Тегеран в политизации паломничества и заявил, что именно иранские власти не хотят, чтобы граждане ИРИ смогли совершить его.

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