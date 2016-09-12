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В США почтили память погибших при терактах 11 сентября

Международная панорама
12 сентября, 0:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В Нью-Йорке по традиции в центре мемориального комплекса, возведенного на месте разрушенных башен-близнецов, был зачитан список, состоящий из 2 977 имен погибших в результате терактов
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Траурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, произошедших 15 лет назад и ставших крупнейшими в стране, состоялись в США.

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Практически все телеканалы страны показали тематические репортажи и специальные программы, во время которых демонстрировали архивные кадры и рассказывали о трагических событиях. В связи с годовщиной терактов выступили политики и представители спецслужб, в том числе президент США Барак Обама, министр национальной безопасности США Джей Джонсон, директор ЦРУ Джон Бреннан, кандидаты на высший государственный пост страны Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Все они заверили американцев в готовности защищать страну от новых атак террористов.

Церемония в Нью-Йорке

В Нью-Йорке по традиции в центре мемориального комплекса, возведенного на месте разрушенных башен-близнецов, был зачитан список, состоящий из 2 977 имен погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, а также шести жертв атаки 26 февраля 1993 года, когда экстремисты взорвали в подземном гараже Всемирного торгового центра (ВТЦ) микроавтобус.

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Перед этим в 08:46 (15:46 мск) по местному времени была объявлена минута молчания, во всех соборах мегаполиса зазвонили колокола. Именно в это время 15 лет назад один из авиалайнеров, захваченных террористами, врезался в северную башню ВТЦ.

В общей сложности в Нью-Йорке минута молчания была объявлена шесть раз в моменты, когда в тот роковой день первый и второй самолеты протаранили оба небоскреба в Нью-Йорке, когда эти здания обрушились, а также когда третий авиалайнер упал у Пентагона, а четвертый - вблизи района Шуэнксвилл (штат Пенсильвания).

Сотрудники пожарной службы и полиции прошли маршами по городу в память о своих погибших товарищах. Среди жертв терактов числятся 343 пожарных, 23 стража порядка и 37 работников Управления воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

После заката в небо над городом по традиции будут направлены два голубых луча мощных прожекторов, которые символизируют башни ВТЦ. Эта мемориальная инсталляция под названием Tribute in Light ("Посвящение в свете") была сооружена в 2002 году по инициативе руководства энергетической компании Consolidated Edison, которая обслуживает Нью-Йорк. С тех пор десятки прожекторов, из которых состоит конструкция, включались ежегодно в день годовщины терактов. Как правило, их выключают на рассвете следующего дня.

Инцидент с Клинтон

На церемонии в Нью-Йорке произошел инцидент, который привлек большое внимание СМИ и фактически стал главной политической темой дня. Присутствовавшая на мероприятии Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо, после чего ее усадили в автомобиль и отвезли в квартиру дочери на Манхэттене.

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Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября

Официальный представитель пресс-службы избирательного штаба Клинтон Ник Меррилл после произошедшего распространил заявление, в котором говорилось, что кандидат в президенты на мероприятии "почувствовала, что перегрелась, поэтому отбыла в квартиру дочери". Температура воздуха в центре крупнейшего мегаполиса США утром достигала 30 градусов. Синоптики предупреждали, что переносить такую погоду будет труднее из-за высокой влажности.

Спустя примерно два часа после инцидента экс-госсекретарь без посторонней помощи вышла из дома дочери. Кандидат в президенты, улыбаясь, помахала рукой журналистам и выкрикнула: "Спасибо, это отличный день, со мной все в порядке". Клинтон самостоятельно села в автомобиль и отправилась домой в небольшой городок Чаппакуо к северу от Нью-Йорка.

В последние месяцы в США тема здоровья кандидатов в президенты привлекает особое внимание. Трамп ранее заявлял, что экс-госсекретарь испытывает "недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Штаб республиканца также делал намеки на то, что экс-госсекретарь уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. Представители Клинтон такие утверждения отвергали.

На месте падения двух других лайнеров

Траурные церемонии меньшего масштаба состоялись или должны пройти и во многих других американских городах.

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© AP Photo/Chao Soi Cheong

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Так, сотни человек посетили мемориальный комплекс неподалеку от Шуэнксвилла, созданный на месте падения одного из самолетов. Церемония возложения венков состоялась и у памятника на месте крушения другого самолета рядом с Пентагоном. В ней приняли участие Барак Обама и министр обороны США Эштон Картер.

"Мы полны решимости прилагать все возможные усилия для защиты страны, которую мы любим, - сказал американский президент. - Мы остаемся верными духу этого дня, не только защищая нашу страну, но и наши идеалы", - указал он. Говоря об угрозе США, Обама отметил, что террористы знают, что никогда не смогут сломить американцев.

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