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У Клинтон диагностирована пневмония

Международная панорама
12 сентября, 0:38 дата обновления: 12 сентября, 1:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Врач кандидата в президенты Лиза Бардек заверила, что ее пациентка находится под присмотром медиков и поправляется
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© EPA/DOMINICK REUTER, архив

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Медики диагностировали в пятницу, 9 сентября, пневмонию у кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье лечащим врачом экс-госсекретаря Лизой Бардек.

"У экс-госсекретаря Клинтон был кашель, связанный с аллергией. В пятницу при плановом обследовании, проведенном в связи тем, что кашель был уже давно, у нее диагностировали пневмонию, - указала врач. - Ей выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график".

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"На утреннем мероприятии она перегрелась и была обезвожена, - добавила Бардек. - Я осмотрела ее, теперь у нее восстановлен баланс жидкости в организме, и она поправляется".

Ранее в воскресенье Клинтон на проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года почувствовала себя плохо. Официальный представитель пресс-службы ее избирательного штаба Ник Меррилл заявил, что экс-госсекретарь перегрелась и отбыла в квартиру дочери. Спустя примерно два часа Клинтон смогла самостоятельно выйти из дома, сесть в машину и отправиться домой.

CNN сообщает, что из-за ухудшения здоровья Хиллари Клинтон ее поездка в Калифорнию оказалась под вопросом.

По данным ее источников в штабе политика, ясности по поводу того, готова ли Клинтон к этому путешествию, сейчас нет. Планировалось, что экс-госсекретарь в понедельник и вторник проведет в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско серию мероприятий по сбору средств для Демократической партии.

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Клинтон, Хиллари
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