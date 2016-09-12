У Клинтон диагностирована пневмония

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Медики диагностировали в пятницу, 9 сентября, пневмонию у кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье лечащим врачом экс-госсекретаря Лизой Бардек.
"У экс-госсекретаря Клинтон был кашель, связанный с аллергией. В пятницу при плановом обследовании, проведенном в связи тем, что кашель был уже давно, у нее диагностировали пневмонию, - указала врач. - Ей выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график".
"На утреннем мероприятии она перегрелась и была обезвожена, - добавила Бардек. - Я осмотрела ее, теперь у нее восстановлен баланс жидкости в организме, и она поправляется".
Ранее в воскресенье Клинтон на проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года почувствовала себя плохо. Официальный представитель пресс-службы ее избирательного штаба Ник Меррилл заявил, что экс-госсекретарь перегрелась и отбыла в квартиру дочери. Спустя примерно два часа Клинтон смогла самостоятельно выйти из дома, сесть в машину и отправиться домой.
CNN сообщает, что из-за ухудшения здоровья Хиллари Клинтон ее поездка в Калифорнию оказалась под вопросом.
По данным ее источников в штабе политика, ясности по поводу того, готова ли Клинтон к этому путешествию, сейчас нет. Планировалось, что экс-госсекретарь в понедельник и вторник проведет в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско серию мероприятий по сбору средств для Демократической партии.