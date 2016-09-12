СМИ: антиправительственная акция в Сан-Паулу переросла в беспорядки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Акция протеста с требованием отставки президента Бразилии Мишела Темера, которая началась в воскресенье в крупнейшем городе страны Сан-Паулу, сопровождается стычками манифестантов с полицией. Как сообщила на своем сайте газета Folha de S.Paulo, к настоящему времени стражи порядка задержали по меньшей мере троих участников митинга.

Речь идет о двух женщинах и мужчине. Представители правоохранительных органов утверждают, что задержанные бросали в них пивные бутылки. После вмешательства полиции было отмечено еще несколько стычек между протестующими и стражами порядка. Полицейские применили против части манифестантов перцовый спрей.

По данным бразильских СМИ, в демонстрации принимают участие несколько тысяч человек, в том числе представители перешедшей в оппозицию Партии трудящихся (ПТ). Они требуют отставки Темера и проведения досрочных выборов главы государства.

31 августа бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице- президента в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента. В последние дни в нескольких городах страны прошли протесты против смены власти, которые не раз перерастали в беспорядки.